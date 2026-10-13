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EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Política

Vaticano informa que Papa León XIV tiene cáncer pulmonar

Tras la intervención, los médicos han confirmado que el Santo Padre tiene un adenocarcinoma pulmonar y le han extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El diagnóstico del papa León confirmó un tipo de cáncer.
El diagnóstico del papa León confirmó un tipo de cáncer.
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Tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa León XIV, el Vaticano informó que los médicos identificaron que presentaba un adenocarcinoma pulmonar, por lo que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El adenocarcinoma pulmonar se trata del tipo más frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que representa entre el 30% y el 40% de todos los casos.

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De acuerdo con la Santa Sede, antes de la operación, ya se sospechaba del diagnóstico y ello fue confirmado con un examen histológico intraoperatorio.

En total, el Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente 3 horas; la duración de la intervención fue de 90 minutos.

“Tras la intervención, el Papa se despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación situada en la décima planta”, se lee en el comunicado.

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