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EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Política

Vocero del Arzobispado de Lima ante posibles cambios en agenda del Papa León XIV: "Su salud prima por sobre todo"

Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, señaló que esta semana será clave para determinar más detalles sobre la situación del papa.

Vocero del arzobispado limeño señaló que cambios en agenda del papa Leon XIV serían comprensibles por su estado de salud | Composición: LR.
Vocero del arzobispado limeño señaló que cambios en agenda del papa Leon XIV serían comprensibles por su estado de salud | Composición: LR.
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Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, se pronunció sobre la situación del papa León XIV luego de que se confirmara que padece cáncer de pulmón. Dioses consideró que cualquier eventual cambio en la agenda del sumo pontífice sería comprensible debido a la delicada situación de salud que atraviesa. Por el momento, el santo padre mantiene programado un viaje a Perú, Argentina y Uruguay para noviembre.

"El papa ha querido transparentar esta operación a la que se ha intervenido. Hay que tener en consideración esta sinceridad con la que pide que en sus oraciones lo acompañemos. Hay que rezar por él. Más aún en el Perú, donde lo queremos tanto. Más adelante, vendrán los anuncios propios relacionados con su salud. Yo creo que todos podremos comprender que su salud prima por sobre todas las cosas", indicó a Canal N.

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Dioses también señaló que no es habitual que un papa comunique personalmente este tipo de noticias. Asimismo, el vocero del Arzobispado de Lima sostuvo que los próximos días podrían ayudar a esclarecer si se realizarán los viajes previstos, así como a conocer mayores detalles sobre el tratamiento que recibirá el pontífice.

"La información que se conoce es la que ha salido oficialmente. Sabemos de los trascendidos y rumores, pero hay que esperar los anuncios. Esta semana es muy clave porque lo que se diga oficialmente nos permitirá tener más luces. Hay que esperar y tener fe en que todo saldrá bien", señaló a La República.

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Papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente para retirar un nódulo localizado en el pulmón derecho. Aunque los exámenes previos ya apuntaban a un posible diagnóstico de cáncer, el análisis histológico realizado durante la operación confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.

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De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica asistida por video. El procedimiento tuvo como finalidad eliminar por completo la lesión detectada en el pontífice.

El diagnóstico abre interrogantes sobre el proceso de recuperación del papa León XIV y su visita pastoral al Perú, prevista para noviembre. Por ahora, no se han brindado mayores detalles sobre su evolución posoperatoria ni sobre la posibilidad de que requiera tratamientos adicionales. Cualquier decisión sobre sus próximos compromisos dependerá de su recuperación y de las nuevas evaluaciones médicas.

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