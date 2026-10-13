López Chau tras pelea protagonizada por ministro César Astudillo: "Estoy tentado a pedir su interpelación"

Alfonso López Chau, senador y líder de Ahora Nación, señaló que, tras el incidente protagonizado por César Astudillo, ministro del Interior, durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, no descartaría solicitar su interpelación en la Cámara de Diputados.

"Yo he pensado, dado el comportamiento del ministro del Interior, que estoy tentado a pedir su interpelación. No me parece que, habiendo recibido el acuerdo de la Cámara de Diputados, tenga este comportamiento", indicó el líder de Ahora Nación a Canal N.

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Astudillo protagonizó un conato de bronca con el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví. Ambos se insultaron en las instalaciones del Congreso durante la sesión de la Comisión de Constitución en la que se debatía el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Vale recordar que, semanas atrás, un sector de la bancada de Ahora Nación decidió desistir de continuar con la moción de censura contra Astudillo tras reunirse con representantes del Ejecutivo: "Las cuatro fuerzas se reunieron y acordamos que no se le censuraba porque eso ocurría a los seis meses y no a los dos meses. Hemos ganado autoridad moral para decirle que su comportamiento estuvo mal", señaló al respecto López Chau.

Ruth Luque también critica a Astudillo

Otra senadora de Ahora Nación que criticó al ministro Astudillo fue Ruth Luque, quien cuestionó al titular del Interior por su rechazo a la reforma policial durante la sesión del grupo de trabajo. Estas críticas se produjeron poco antes de que se iniciara el enfrentamiento. Para la senadora, la reacción del ministro podría estar motivada por su formación castrense.

"Mi expresión se enmarcó en ciertos casos que se han presentado en el país: los asesinatos en la zona de Colcabamba y la situación del adolescente en la comisaría. Luego dije que pareciera que le tienen miedo. Mi hipótesis es que esa afirmación fue tomada como una interpelación. Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado ni interpelado y que mira con desdén el rol que debe tener la ciudadanía civil, especialmente en la reforma policial", indicó la senadora a La República.

Luque consideró que el machismo también pudo motivar una reacción de ese tipo. "Muchas veces esconden machismo y misoginia cuando habla una mujer política. Que una mujer los cuestione no es bien recibido por un hombre con esa mentalidad, especialmente en un sector policial que, además, tiene un enfoque particular sobre la seguridad. Una mujer que probablemente no es del ámbito con el que ellos suelen dialogar, con ese tono y esa afirmación, genera una repercusión en la forma en que ellos miran su relación con una política que no viene de su entorno".