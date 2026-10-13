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Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas

El análisis del dictamen continúa tras una sesión previa marcada por cuestionamientos al Gabinete y altercados entre ministros y senadores.

Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas
Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativasFoto: Carlos Félix / URPI-GLR
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. El grupo parlamentario analiza el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados en materia de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño.

La jornada inicia a las 10.00 horas en la sala Miguel Grau con la participación de los miembros del consejo consultivo, representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes) y voceros de diversos gremios empresariales.

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Suspensión temporal por enfrentamiento entre parlamentarios y ministros

Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas

10:28
13/10/2026

Senadora Ruth Luque pide aclarar la lista de invitados y el rol de las comisiones en el pedido de facultades

Al inicio de la reunión, la senadora Ruth Luque pidió la palabra para plantear dos cuestionamientos a la mesa directiva encabezada por Carlos Mesía.

Primero, exigió transparentar la lista de invitados del consejo consultivo. Luque señaló que varios de sus integrantes no recibieron la citación oficial, por lo que pidió aclarar si existió un criterio discrecional para convocar solo a un sector.

Segundo, la parlamentaria cuestionó la presencia de los presidentes de comisiones en la agenda del día. Citó un oficio de la senadora Katherine Ampuero sobre la Comisión de Justicia y pidió precisar el alcance de las opiniones que expondrán los titulares de los grupos de trabajo, sobre todo si esas posturas cuentan o no con la aprobación previa de sus integrantes.

10:21
13/10/2026

Carlos Mesía da inicio a la reanudación de la sesión de la Comisión de Constitución

El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Carlos Mesía, dio inicio a la sesión sobre la delegación de facultades legislativas con el saludo de bienvenida a los senadores presentes.

Durante la sesión del 10 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado debió suspender la sesión por unos minutos a raíz de un altercado verbal entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y los titulares del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez.

El incidente ocurrió durante el debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas en seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño.

El altercado se dio justo después de la intervención de la senadora Ruth Luque (Ahora Nación), quien señaló la necesidad de que en la Policía debería hacerse una reforma profunda.

Tras este intercambio, el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú), empezaron a discutir a gritos, lo que causó la suspensión temporal de la reunión, que tenía como objetivo recoger los argumentos del Gobierno sobre la delegación de facultades legislativas.

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