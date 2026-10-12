Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Economía

López Chau retoma propuesta de fondo soberano de riqueza para financiar la industrialización del Perú

La iniciativa contempla la participación de la SBS y la banca privada para canalizar recursos hacia nuevas actividades productivas. El planteamiento forma parte de una estrategia orientada a diversificar la economía peruana y desarrollar nuevos sectores industriales.

Durante un taller en la SBS, el senador planteó la revisión de los modelos de otros países y la necesidad de diversificar la economía peruana a través de este fondo.
Durante un taller en la SBS, el senador planteó la revisión de los modelos de otros países y la necesidad de diversificar la economía peruana a través de este fondo.Difusión
Por
google iconLa República en Google

El senador Alfonso López Chau volvió a plantear la creación de un fondo soberano de riqueza como una alternativa para financiar la transformación productiva del Perú. Durante un taller realizado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), propuso revisar las experiencias de Chile y Brasil para evaluar este mecanismo.

La actividad fue organizada por el Centro de Formación de la SBS y la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, como parte de las actividades de la semana de representación.

Video destacado

¿PAPA LEÓN YA NO VENDRÁ A PERÚ? FT. ELMER HUERTA + KEIKO MODO BUKELE | LA VERDAD A FONDO CON SALINAS

Puedes ver

Feriado por visita del papa León XIV: ministro de Trabajo espera pronunciamiento del Vaticano antes de anunciarlo

lr.pe

“Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Y me gustaría conocer la experiencia de esos dos países”, señaló López Chau, quien también propuso realizar una conferencia de alto nivel técnico para discutir el tema.

Fondo soberano: ¿cómo se financiaría la industrialización del Perú?

El parlamentario vinculó la propuesta con la necesidad de diversificar la economía y desarrollar actividades industriales. Según explicó, durante la campaña planteó la transformación productiva y, ante las preguntas sobre cómo financiarla, propuso recurrir a un fondo soberano de riqueza, en coordinación con la SBS y la banca privada.

“Pero esa es una tarea de convencimiento”, reconoció.

Puedes ver

Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?

lr.pe

La República analizó esta propuesta en marzo, cuando especialistas señalaron que el Perú podría implementar un fondo de este tipo, aunque advirtieron sobre los riesgos de utilizar las reservas internacionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para financiarlo.

Entre las alternativas mencionadas por los economistas figuraron los excedentes fiscales, los ingresos extraordinarios por tributos o regalías extractivas y los recursos públicos no ejecutados, sujetos a su disponibilidad efectiva y al cumplimiento de las reglas fiscales.

López Chau dejó pendiente la definición de los recursos que alimentarían el fondo y del esquema para administrarlo. Su planteamiento abre el debate sobre las alternativas de financiamiento para impulsar la transformación productiva del país.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Chau retoma propuesta de fondo soberano de riqueza para financiar la industrialización del Perú

Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario: "La solidaridad la vamos a ver a fin de año"

Programación fecha 12 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Economía

BTS en Perú: merchandising superó los S/5,6 millones en ventas durante sus conciertos en Lima

Adenda de Cálidda para llevar gas a siete regiones sigue en evaluación: Minem no confirma fecha de firma

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 12 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”

Chats de los asesinos de “China Polo”: “Si no la matas tú, la mato yo”

Mirtha Vásquez acusa al Gobierno de Fujimori de autoritario: “Solo les queda recurrir a las recetas más cavernarias”