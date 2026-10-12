López Chau retoma propuesta de fondo soberano de riqueza para financiar la industrialización del Perú

Durante un taller en la SBS, el senador planteó la revisión de los modelos de otros países y la necesidad de diversificar la economía peruana a través de este fondo.

Durante un taller en la SBS, el senador planteó la revisión de los modelos de otros países y la necesidad de diversificar la economía peruana a través de este fondo. Difusión

El senador Alfonso López Chau volvió a plantear la creación de un fondo soberano de riqueza como una alternativa para financiar la transformación productiva del Perú. Durante un taller realizado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), propuso revisar las experiencias de Chile y Brasil para evaluar este mecanismo.

La actividad fue organizada por el Centro de Formación de la SBS y la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, como parte de las actividades de la semana de representación.

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“Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Y me gustaría conocer la experiencia de esos dos países”, señaló López Chau, quien también propuso realizar una conferencia de alto nivel técnico para discutir el tema.

Fondo soberano: ¿cómo se financiaría la industrialización del Perú?

El parlamentario vinculó la propuesta con la necesidad de diversificar la economía y desarrollar actividades industriales. Según explicó, durante la campaña planteó la transformación productiva y, ante las preguntas sobre cómo financiarla, propuso recurrir a un fondo soberano de riqueza, en coordinación con la SBS y la banca privada.

“Pero esa es una tarea de convencimiento”, reconoció.

La República analizó esta propuesta en marzo, cuando especialistas señalaron que el Perú podría implementar un fondo de este tipo, aunque advirtieron sobre los riesgos de utilizar las reservas internacionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para financiarlo.

Entre las alternativas mencionadas por los economistas figuraron los excedentes fiscales, los ingresos extraordinarios por tributos o regalías extractivas y los recursos públicos no ejecutados, sujetos a su disponibilidad efectiva y al cumplimiento de las reglas fiscales.

López Chau dejó pendiente la definición de los recursos que alimentarían el fondo y del esquema para administrarlo. Su planteamiento abre el debate sobre las alternativas de financiamiento para impulsar la transformación productiva del país.