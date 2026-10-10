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Política

Comisión de Constitución del Senado: discusión entre Maraví y ministro del Interior suspendió la sesión por unos minutos

El cruce ocurrió cuando intervenía Ruth Luque, en la sesión convocada para que el Ejecutivo sustente el pedido de facultades en seguridad ciudadana y El Niño.

Comisión de Constitución del Senado: discusión entre Maraví y ministro del Interior suspendió la sesión por unos minutos
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La Comisión de Constitución del Senado suspendió por unos minutos la sesión sobre el pedido de facultades legislativas, luego de un enfrentamiento entre el senador Iber Maraví y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez.

Minutos antes, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación había señalado a Astudillo que tendría miedo de admitir que el país requiere una reforma de la Policía Nacional. Tras esa intervención, se inició el conflicto que llevó a detener la sesión.

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“¿El Estado pretende denominar grupo hostil a un grupo que proteste? Hay preguntas que hay que hacer de manera directa para que se nos aclare (…) No se quiere reconocer que necesitamos reformas en sectores que hoy están en el primer nivel de atención y es la PNP. Aquí el Ministro del Interior ha hablado de cosas generales, de armas, pero parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir hacia una reforma policial profunda en el país”, sostuvo poco antes de que iniciara la discusión.

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La reunión fue convocada para que el Ejecutivo sustente la Proposición Legislativa que delega la facultad de legislar en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. Es el mismo pedido que la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado.

Es importante señalar que la agenda incluyó la invitación a siete ministros, entre ellos Astudillo y Álvarez, y una conferencia entre comisiones del Senado para recoger la opinión de sus presidentes sobre las materias de su competencia.

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