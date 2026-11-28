Encuestas España 2026: cómo llegan el PSOE, PP y Vox a las elecciones del 29-N
Las encuestas de distintos institutos muestran variaciones significativas, pero la suma de PP y Vox podría superar la mayoría absoluta con hasta 203 escaños combinados.
El PP parte como favorito en la mayoría de las encuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el PSOE por detrás y Vox como tercera fuerza, aunque el último barómetro del CIS dibuja un escenario muy diferente. La media de los sondeos sitúa a los populares por delante de los socialistas, mientras que el instituto público otorga una amplia ventaja a Pedro Sánchez.
La publicación de encuestas está prohibida durante los cinco días anteriores a la votación, por lo que los datos disponibles corresponden a los últimos estudios difundidos hasta el 23 de noviembre, antes de la jornada electoral del 29-N.
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España 2026: ¿Quién va ganando las elecciones?
La encuesta de DYM para 20minutos, publicada el 23 de noviembre y elaborada entre el 17 y el 19 de ese mes, otorga al PP el 33% de los votos y entre 132 y 139 escaños. El PSOE obtendría el 28% y entre 107 y 114 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 18% y entre 58 y 64 representantes. Frente Amplio conseguiría el 6,9% y entre 8 y 13 escaños, mientras que Podemos obtendría el 1,3% y quedaría fuera del Congreso. La suma de PP y Vox situaría a ambos partidos entre 190 y 203 diputados.
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El barómetro de noviembre del CIS, elaborado entre el 10 y el 17 a partir de 8.034 entrevistas, sitúa al PSOE en el 34,4% de la estimación de voto, casi 10 puntos por encima del PP, que lograría el 24,7%. Vox alcanzaría el 15,6%, mientras que Frente Amplio lograría el 5,7%.
La encuesta de GAD3 para ABC proyecta un 31,1% para el PP y 131 escaños, frente al 28,4% del PSOE y 110 diputados. Vox obtendría el 18,1% y 63 representantes, mientras que Frente Amplio alcanzaría el 5,8% y siete escaños.
SocioMétrica para El Español sitúa a los populares en el 32% y 135 diputados, frente al 29% del PSOE y 115 escaños. Vox obtendría el 18% y 61 representantes, mientras que Frente Amplio conseguiría cinco diputados. La suma de PP y Vox alcanzaría los 196 escaños, 20 por encima de la mayoría absoluta, una cifra prácticamente idéntica a la proyección de mediados de noviembre, cuando la encuestadora estimaba 197 diputados para ambos partidos.
Sigma Dos para El Mundo estima que el PP obtendría el 31,9% de los votos y entre 124 y 130 escaños. El PSOE alcanzaría el 28,6% y entre 114 y 120 diputados, Vox el 17,8% y entre 58 y 63 representantes, mientras que Frente Amplio lograría el 7,1% y entre 11 y 14 escaños.
Por su parte, 40dB para El País y Cadena SER proyecta un 31,8% para el PP y un 30,9% para el PSOE. Vox alcanzaría el 17,3%, Frente Amplio el 3,9% y Podemos el 1,1%.