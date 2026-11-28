Encuestas España 2026: cómo llegan el PSOE, PP y Vox a las elecciones del 29-N Las encuestas de distintos institutos muestran variaciones significativas, pero la suma de PP y Vox podría superar la mayoría absoluta con hasta 203 escaños combinados.

El último barómetro del CIS presenta un escenario diferente, favoreciendo al PSOE con un 34,4% de los votos, mientras que el PP alcanzaría el 24,7%. Foto: AFP.

El último barómetro del CIS presenta un escenario diferente, favoreciendo al PSOE con un 34,4% de los votos, mientras que el PP alcanzaría el 24,7%. Foto: AFP.

El PP parte como favorito en la mayoría de las encuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el PSOE por detrás y Vox como tercera fuerza, aunque el último barómetro del CIS dibuja un escenario muy diferente. La media de los sondeos sitúa a los populares por delante de los socialistas, mientras que el instituto público otorga una amplia ventaja a Pedro Sánchez.

La publicación de encuestas está prohibida durante los cinco días anteriores a la votación, por lo que los datos disponibles corresponden a los últimos estudios difundidos hasta el 23 de noviembre, antes de la jornada electoral del 29-N.

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España 2026: ¿Quién va ganando las elecciones?

La encuesta de DYM para 20minutos, publicada el 23 de noviembre y elaborada entre el 17 y el 19 de ese mes, otorga al PP el 33% de los votos y entre 132 y 139 escaños. El PSOE obtendría el 28% y entre 107 y 114 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 18% y entre 58 y 64 representantes. Frente Amplio conseguiría el 6,9% y entre 8 y 13 escaños, mientras que Podemos obtendría el 1,3% y quedaría fuera del Congreso. La suma de PP y Vox situaría a ambos partidos entre 190 y 203 diputados.

El barómetro de noviembre del CIS, elaborado entre el 10 y el 17 a partir de 8.034 entrevistas, sitúa al PSOE en el 34,4% de la estimación de voto, casi 10 puntos por encima del PP, que lograría el 24,7%. Vox alcanzaría el 15,6%, mientras que Frente Amplio lograría el 5,7%.

La encuesta de GAD3 para ABC proyecta un 31,1% para el PP y 131 escaños, frente al 28,4% del PSOE y 110 diputados. Vox obtendría el 18,1% y 63 representantes, mientras que Frente Amplio alcanzaría el 5,8% y siete escaños.

SocioMétrica para El Español sitúa a los populares en el 32% y 135 diputados, frente al 29% del PSOE y 115 escaños. Vox obtendría el 18% y 61 representantes, mientras que Frente Amplio conseguiría cinco diputados. La suma de PP y Vox alcanzaría los 196 escaños, 20 por encima de la mayoría absoluta, una cifra prácticamente idéntica a la proyección de mediados de noviembre, cuando la encuestadora estimaba 197 diputados para ambos partidos.

Sigma Dos para El Mundo estima que el PP obtendría el 31,9% de los votos y entre 124 y 130 escaños. El PSOE alcanzaría el 28,6% y entre 114 y 120 diputados, Vox el 17,8% y entre 58 y 63 representantes, mientras que Frente Amplio lograría el 7,1% y entre 11 y 14 escaños.

Por su parte, 40dB para El País y Cadena SER proyecta un 31,8% para el PP y un 30,9% para el PSOE. Vox alcanzaría el 17,3%, Frente Amplio el 3,9% y Podemos el 1,1%.