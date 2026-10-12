Pedido de facultades sería votado en el Pleno del Senado el próximo lunes 19

Pedido de facultades sería votado en el Pleno del Senado el próximo lunes 19

El pedido de facultades legislativas tardó más de un mes en ser aprobado por la Cámara de Diputados. En el Senado no quieren repetir esa historia y estiman que la votación en el Pleno se desarrolle como máximo el próximo lunes 19.

Para esto, el fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, estimó que el martes 13 se empezará a debatir el proyecto y el dictamen final será votado el jueves 15 “salga lo que salga, pato o gallareta”, declaró a Exitosa.

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La celeridad va en línea del cuestionamiento que realizó Mesía al proceso seguido en Diputados, cámara que calificó de “joven e inexperta” y cuyo debate final del Pleno consideró “atroz”.

No fue el único. Otros representantes del oficialismo en el Senado, como Miguel Torres, Karla Schaefer y Patricia Juárez también exigieron rapidez a la Cámara Baja.

Fuerza Popular intentará agregar nuevas materias

Ahora que el pedido ya está en poder del Senado, salta una contradicción.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió al Senado no “desnaturalizar” lo aprobado. “Puede rechazar, aprobar o modificar lo que enviamos desde Diputados, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión”, expresó.

En un inicio, Mesía respondió que ello no iba a suceder y que solo se agregarían modificaciones a los dos temas aprobados: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Sin embargo, posteriormente, no descartó que se incluyan otras materias.

“(¿Cuándo menciona agregar se refiere a agregar materias que no han sido aprobadas en diputados?) No lo sé. (¿Pero podría darse?) Yo preferiría no erizar, el país lo que pide es calma. Por buscar una noticia podríamos terminar influyendo lo que se va a dar en el pleno del Senado”, mencionó a los medios el último 7 de octubre.

Y cuando se le preguntó si no descarta agregar más materias como las vinculadas a temas tributarios, trabajo o reactivación económica, respondió: “Si las medidas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados necesitan un complemento, por qué no, pero eso no significa que vamos a desnaturalizar las materias”.

Nuevas facultades podrían incluir a microempresarios

Posteriormente, el 11 de octubre, fue más concreto: “Hay que incorporar cosas y perfeccionar otras. (¿Incluso que sean de otras materias?) Claro que sí”, dijo a Exitosa.

Según consideró, la disputa en el Senado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví de Juntos por el Perú, permitió acercar posiciones.

“Lo importante es la madurez de los senadores que después del incidente pudieron seguir trabajando y hemos llegado a bastantes consensos. Ese es mi punto de vista. Creo que muchos de los senadores que en algún momento tenían una posición reacia a modificar o incorporar materias en lo que venía de diputados con la exposición de los ministros están reflexionando y creo que nos ayudarán a incorporar unas materias más”, anotó.

Mesía no precisó qué materias serían, pero la senadora fujimorista Patricia Juárez, sí.

En entrevista a RPP, señaló que hay facultades que Fuerza Popular considera importantes y que no han sido incluidas.

“Regular la participación de las FF.AA, que puedan no solamente estar en la zona externa de los penales, sino que puedan participar de manera activa sin que después puedan ser perseguidos por 10 o 20 años por acciones que ellos puedan tomar”, manifestó.

También, añadió a la micro y pequeña empresa: “Hay una necesidad de parte del país de poder regular rápidamente sobre temas que tienen que ver, inclusive, con la micro y pequeña empresa que son los más golpeados en materia de pesca o textil. Eso, por ejemplo, diputados no lo ha tocado”

En la misma línea, mencionó la flexibilización de los requisitos para acceder a la formalización.

Pedido de facultades pone en disputa las competencias del Senado y Diputados

Al consultar, si ello no significa desnaturalizar lo aprobado, respondió que no.

“Así como hay constitucionalistas que señalan que no se debe mover ni una coma, hay otros que dicen que las funciones del Senado son amplias. Entonces tenemos que encontrar un punto medio. La Cámara de Senadores no está sujeta a mandato imperativo ni limitaciones. La única limitación son las leyes y el reglamento (del Senado y Diputados)”, explicó.

Por su parte, cuando se le consultó a Mesía si el agregar nuevas materias no significa “desnaturalizar” lo aprobado en diputados, respondió que la interpretación de ese término la tendría que realizar el Senado más adelante.

“¿Qué entiende usted por desnaturalizar? Es que no se sabe, es una interpretación que se tiene que hacer del reglamento de la cámara en el momento en que se analiza lo que viene de Diputados, pero en el marco del debate que tiene lugar en la Comisión de Constitución y el Senado. Hay dos tipos de interpretación, la política y la jurídica. Eso lo decide el pleno del Senado”, apuntó.

En tanto, en declaraciones a La República, el senador Daniel Barragán indica que obras estaría dispuesto a conversar para añadir puntos al pedido de facultades: "De nuestra parte, el partido Cívico Obras, siempre están las puertas abiertas para mejorar las condiciones del país. Hay que llegar a acuerdos".

Postura del Tribunal Constitucional

Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, informó a la prensa que “el Tribunal no tiene competencias para emitir opiniones sobre el particular”, pues se trata de una institución pública, sin embargo, precisó que si en algún momento los actores involucrados solicitan la participación del Tribunal ellos podrán intervenir.