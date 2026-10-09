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Política

Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

Se trata de una visita el 28 y el 31 de octubre para cumplir una visita oficial a El Salvador y, posteriormente, entre el 2 y el 6 de noviembre, a Madrid.

Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España | Composición: LR.
Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España | Composición: LR.
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El Senado oficializó el permiso para que Keiko Fujimori realice dos viajes al extranjero a fines de octubre e inicios de noviembre, respectivamente.

La resolución legislativa fue publicada en el diario oficial El Peruano y cuenta con las firmas del presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de la mandataria.

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El primer viaje de Fujimori se realizará del 28 al 31 de octubre, cuando visite El Salvador por invitación de su homólogo Nayib Bukele. Durante su estadía, sostendrá una reunión privada con el jefe de Estado salvadoreño y encuentros de trabajo con autoridades de los sectores de Justicia y Seguridad, Educación y Salud.

La agenda también contempla recorridos por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales. Estas actividades se desarrollarán principalmente entre el 29 y el 30 de octubre, antes de su retorno al Perú.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, Fujimori viajará a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Las actividades previstas incluyen la sesión plenaria del encuentro, reuniones bilaterales con otros mandatarios y altas autoridades, además de eventos protocolares y sesiones del encuentro empresarial vinculado a la cumbre.

Durante las ausencias de la presidenta, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará a cargo del despacho presidencial, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

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