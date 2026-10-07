Luis Galarreta pide al Senado "mejorar" el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados

Luis Galarreta, primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori, expresó su deseo de que la Cámara de Senadores pueda “mejorar” el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados. En un comunicado publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se señaló que Galarreta considera insuficiente el texto aprobado por los diputados.

“El primer ministro señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el FEN y atender las necesidades que millones de peruanos esperan resolver desde hace décadas”, indica el comunicado.

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Como se sabe, el texto aprobado por la Cámara Baja corresponde a la propuesta consensuada por las bancadas de Renovación Popular, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. El pedido fue aprobado por reconsideración con 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. El texto aprobado dista del presentado por el Ejecutivo y solo otorga facultades en materias relacionadas con el fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita. Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FFAA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Además, se han excluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, señala el comunicado.

Diputados aprobaron pedido de facultades con tropezones

Luego de varias horas de debate, votaciones y el rechazo de dos dictámenes en minoría, la Cámara de Diputados aprobó, en reconsideración, el proyecto que concede al Ejecutivo facultades en materia de seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño.

En una primera votación, el texto sustitutorio no consiguió ser aprobado debido a los votos en contra de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El resultado fue de 73 votos en contra, 49 a favor y 2 abstenciones. Posteriormente, el dictamen en minoría presentado por el fujimorismo —que buscaba restituir buena parte de los puntos recortados— fue rechazado con 64 votos en contra, 3 abstenciones y ninguno a favor.

La sesión se extendió y requirió hasta tres cuartos intermedios antes de alcanzar un acuerdo. La propuesta será remitida ahora al Senado para que continúe con su trámite legislativo.