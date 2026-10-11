Rafael Belaunde minimiza altercado en la Comisión de Constitución: "ha sido un incidente propio del fragor del debate político"

Rafael Belaunde minimiza altercado en la Comisión de Constitución: "ha sido un incidente propio del fragor del debate político"

Tras los enfrentamientos que obligaron a suspender temporalmente el debate sobre las facultades del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia y el fenómeno de El Niño, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, indicó que el incidente es "propio del fragor del debate político".

Además, aclaró para la prensa que las discusiones no pasaron a mayores, incluso agregó que hubo "un ambiente receptivo".

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El altercado ocurrió este sábado 10 de octubre en la Comisión de Constitución del Senado, donde se evaluaba el pedido de facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana y prevención ante FEN.

Durante la jornada, los senadores Calisto Giampietri de Renovación Popular e Iber Maraví de Juntos por el Perú sostuvieron un fuerte cruce de palabras, lo que obligó a suspender la sesión.

Previo a que ocurra el intercambio entre los senadores, la parlamentaria de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó la posición del Ejecutivo respecto a los cambios en las fuerzas del orden.

"Parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir hacia una reforma policial profunda en el país". Asimismo, la legisladora consultó si el Gobierno pretendía clasificar como grupo hostil a los manifestantes en eventuales protestas. Minutos después, Maraví discutía con el ministro del Interior, César Astudillo y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

Al ser consultado sobre las discusiones, el ministro Belaunde le restó importancia al asunto comparándolo con un partido casual. "Si en las pichangas de barrio se salen de control", para luego recalcar de inmediato que "no se han ido a las manos".

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre lo ocurrido desde el Cuartel General del Ejército en San Borja, durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado contra la criminalidad, donde estuvo acompañada por el primer ministro Luis Galarreta, el titular de Defensa y los altos mandos militares y policiales.

La mandataria respaldó públicamente al ministro del Interior tras sostener que este sufrió una agresión verbal en la comisión. "Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía". Respecto a los cuestionamientos dirigidos a su gestión, la mandataria respondió: "Los perros ladran, es una señal que estamos avanzando".