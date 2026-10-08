Ruth Luque cuestiona próximos viajes de Keiko Fujimori: "Cada vez se parece más a Dina Boluarte"

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó que Keiko Fujimori salga de territorio nacional, pese a que el país atraviesa una grave situación de inseguridad ciudadana. Esto luego de que la Cámara de Senadores autorizó que la presidenta viaje a El Salvador y España entre finales de octubre e inicios de noviembre de 2026.

“Tengo la impresión política de que Keiko se parece cada vez más a Dina. Dina Boluarte cada vez que habían problemas urgentes en el país viajaba y ella se amparaba en su ley de tele gobierno que, además, es inconstitucional”, dijo en entrevista a Exitosa.

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Resaltó, además, que Fujimori toma “decisiones políticas a través de Tik Tok”.

“Esquiva, en mi opinión, asumir y responder políticamente por temas que creo debería dar la cara a la prensa, por lo menos, tanto ella o el premier”, anotó.