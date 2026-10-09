Luis Galarreta insiste ante el Senado que facultades aprobadas por diputados son insuficientes: "Negarlas sería histórico"

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, insistió ante la Comisión de Constitución del Senado en que las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados son insuficientes para atender las prioridades del Ejecutivo. "Negarlas sería histórico en las relaciones democráticas del mundo moderno y del Perú", afirmó.

Galarreta explicó que el Gobierno solicitó autorización para legislar sobre ocho materias, pero los diputados solo aprobaron seis. Añadió que el Gobierno tiene al menos 200 asuntos urgentes por atender, aunque la solicitud presentada al Congreso reúne aquellos que requieren una respuesta más rápida.

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Durante su exposición, el premier vinculó la necesidad de estas atribuciones con la seguridad ciudadana. "Nosotros estamos en una guerra con bandas criminales que no respetan la vida de los ciudadanos", declaró.

Sin embargo, Galarreta reconoció que el Ejecutivo puede adoptar medidas sin recibir facultades del Congreso. "¿Se pueden hacer cosas sin las facultades? Por supuesto, nadie ha dicho que no se puede hacer cosas sin las facultades", respondió ante la comisión. También aseguró que el Gobierno actúa desde el primer día en materia de seguridad, ante los problemas estructurales del país y frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Sobre este último punto, el jefe del gabinete precisó que el fenómeno natural no figura como una materia específica en el pedido de delegación. Explicó que las áreas solicitadas incluyen educación, seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación de trámites.

También sostuvo que el país ya no se encuentra en una etapa adecuada para ejecutar determinadas obras de prevención y atribuyó esa situación a la falta de preparación del Gobierno anterior, pese a que, según dijo, la alerta existía desde febrero.