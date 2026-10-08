Comisión de Constitución: Luis Galarreta y ministros se presentan mañana en el Senado por pedido de facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y seis ministros se presentarán este viernes 9 de octubre ante la Comisión de Constitución del Senado para explicar el pedido de facultades del Ejecutivo. La sesión está programada para las 10 de la mañana en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

La convocatoria corresponde a la propuesta que busca otorgar al Gobierno facultades legislativas para dictar medidas relacionadas con seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. El dictamen aprobado por los diputados será revisado por los senadores antes de continuar con su trámite en el Congreso.

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Además de Galarreta, fueron convocados Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos; César Astudillo, ministro del Interior; Rafael Belaunde, ministro de Defensa; Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción; y Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La sesión permitirá que los integrantes de la Comisión de Constitución conozcan de primera mano los argumentos del Ejecutivo. Cada ministro expondrá sobre las materias que corresponden a su sector y responderá las consultas de los senadores sobre el alcance de la solicitud.