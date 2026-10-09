JNJ anuncia que Carlos Loyola aprobó evaluación de conocimientos para ser nuevo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que Carlos Loyola, quien postula a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aprobó el examen de conocimientos. Esta evaluación forma parte del proceso de selección para ocupar dicho cargo.

Según la JNJ, Loyola obtuvo 92 puntos en la prueba, resultado que le permite avanzar a la etapa de evaluación curricular. Posteriormente, el postulante deberá rendir una entrevista personal.

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En un proceso anterior, Loyola también había aprobado las evaluaciones. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia no logró reunir los votos necesarios para designarlo como jefe de la ONPE. En consecuencia, Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto, continuó al frente de la institución.

Loyola Escajadillo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres. Según su perfil profesional, cuenta con 29 años de experiencia en la gestión pública y ha ocupado cargos directivos en entidades como la ONPE, el Reniec y los ministerios de Cultura y Salud.