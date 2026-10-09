Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

JNJ anuncia que Carlos Loyola aprobó evaluación de conocimientos para ser nuevo jefe de la ONPE

Loyola obtuvo 92 puntos. Avanza así a la etapa de evaluación curricular para ser el nuevo jefe de la institución electoral.

Loyola postula para ser jefe de la ONPE | Composición: LR.
Loyola postula para ser jefe de la ONPE | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que Carlos Loyola, quien postula a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aprobó el examen de conocimientos. Esta evaluación forma parte del proceso de selección para ocupar dicho cargo.

Según la JNJ, Loyola obtuvo 92 puntos en la prueba, resultado que le permite avanzar a la etapa de evaluación curricular. Posteriormente, el postulante deberá rendir una entrevista personal.

Video destacado

¡RMP EN VIVO! FACULTADES DE KEIKO, HILDEBRANDT, CHILE Y MÁS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Confesiones del sicario que mató a “China Polo”: “Me contrataron para darle vuelta”

lr.pe

En un proceso anterior, Loyola también había aprobado las evaluaciones. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia no logró reunir los votos necesarios para designarlo como jefe de la ONPE. En consecuencia, Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto, continuó al frente de la institución.

Loyola Escajadillo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres. Según su perfil profesional, cuenta con 29 años de experiencia en la gestión pública y ha ocupado cargos directivos en entidades como la ONPE, el Reniec y los ministerios de Cultura y Salud.

Puedes ver

Keiko Fujimori se reunió con presos del penal El Milagro en Trujillo: "Les he dicho pórtense bien"

lr.pe

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pugnas políticas entre militantes de Fuerza Popular en Puno

¿Qué canal transmite Universitario vs Sancor Seguros Volei EN VIVO por la Noche de Las Pumas 2026?

Trump llega a un acuerdo con Putin sobre las exportaciones de diésel desde Rusia a Estados Unidos

Política

Pugnas políticas entre militantes de Fuerza Popular en Puno

Cuatro distritos del Perú no pudieron elegir a sus futuros alcaldes por incidentes violentos: JEE ya anuló la elección en uno

Fugó cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pugnas políticas entre militantes de Fuerza Popular en Puno

Cuatro distritos del Perú no pudieron elegir a sus futuros alcaldes por incidentes violentos: JEE ya anuló la elección en uno

Fugó cabecilla de la banda que mató a “China Polo”