Es falso que Francis Allison sea virtual alcalde de Lima: publicaciones usan resultados del Cercado de Lima

LO FALSO:

Francis Allison es el virtual alcalde de Lima según los resultados mostrados en las publicaciones.

LO VERDADERO:

Las publicaciones muestran porcentajes del Cercado de Lima, que no representan los resultados de toda Lima Metropolitana.

En redes sociales circulan publicaciones que presentan a Francis Allison como virtual alcalde de Lima y muestran porcentajes de votación en los que aparece como ganador. Sin embargo, estas publicaciones son falsas, ya que utilizan resultados correspondientes únicamente al distrito del Cercado de Lima y los presentan como si reflejaran la votación de toda Lima Metropolitana. De esta manera, se atribuye a toda la provincia de Lima un resultado que corresponde solo a uno de sus 43 distritos.

Publicación viralizada. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra más de 4.100 ‘Me gusta’, 1.100 comentarios y ha sido compartida en más de 470 ocasiones.

Post con más interacciones. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Al cierre de esta verificación, la ONPE había contabilizado el 92,71% de las actas. Los resultados oficiales ubican en primer lugar a la lista de Renovación Popular, con 27,70% de los votos, seguida por Avanza País, de Francis Allison, con 26,84%. La lista de Renovación Popular es encabezada por Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor. Estos resultados corresponden a la elección de Lima Metropolitana, por lo que muestran un escenario distinto al presentado en las publicaciones. Por ello, a esta fecha, Allison no podría ser presentado como virtual alcalde de Lima.

Resultados en Lima Metropolitana. Foto: ONPE

Al comparar los porcentajes mostrados en las publicaciones virales, se encontró que el 32% que le atribuyen a Francis Allison y el 25,6% otorgado a Rafael López Aliaga coinciden con los resultados registrados en el Cercado de Lima. Esta coincidencia permitió identificar que los datos difundidos corresponden a este distrito, pero son presentados como si representaran a toda Lima Metropolitana. El Cercado es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, por lo que sus resultados representan únicamente una parte de la votación. Para determinar qué candidato lidera la elección de la Alcaldía Metropolitana de Lima se deben considerar los votos de los 43 distritos.

Resultados de Cercado de Lima. Foto: ONPE

A diferencia de los otros distritos de la provincia de Lima, el Cercado de Lima no cuenta con una municipalidad distrital propia. La administración de este territorio está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que las funciones que corresponderían a una municipalidad distrital son asumidas por el alcalde metropolitano. Esto explica por qué los resultados del Cercado aparecen vinculados a la elección de la Alcaldía de Lima, pero no representan por sí solos la votación de toda la provincia.

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que presentan a Francis Allison como virtual alcalde de Lima con 32% de los votos, frente al 25,6% de Rafael López Aliaga. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que esos porcentajes corresponden al Cercado de Lima y no a toda Lima Metropolitana. Al considerar los resultados de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, Allison no encabezó la elección y se ubicó en segundo lugar.