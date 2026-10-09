Cuatro distritos del Perú no pudieron elegir a sus futuros alcaldes por incidentes violentos: JEE ya anuló la elección en uno

Cuatro distritos de tres regiones siguen sin resultados oficiales cinco días después de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Urpay y Lucma, en La Libertad; Santa Cruz, en Loreto, y San Juan de Bigote, en Piura, aparecieron en la página de resultados de la ONPE con cero% de actas contabilizadas. En Bigote, el JEE de Morropón declaró nula la elección el 8 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Urpay negó que haya pedido anular los comicios y en Santa Cruz que se hayan anulado. En ambos casos indicó que el JEE correspondiente, el de Pataz y el de Alto Amazonas, no emitió ninguna resolución de nulidad.

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"Esta información es incorrecta", afirmó sobre Urpay. En Lucma, la ONPE dejó constancia en un memorando del 7 de octubre de que las actas de las 13 mesas afectadas "no han sido recepcionadas". En los cuatro distritos, los reportes describen grupos que destruyeron o quemaron material electoral.

En San Juan de Bigote, una irrupción violenta el 4 de octubre dañó el material electoral de la I.E. José Carlos Mariátegui, que reunía 23 mesas. Un informe de fiscalización del JEE de Morropón del día siguiente de las votaciones ubica el inicio de los hechos hacia las 3.40 p. m., antes del cierre de la votación, y habla de "destrucción total del material electoral".

El personal de la ODPE y los fiscalizadores esperaron unos 45 minutos incomunicados en el segundo piso. Alianza para el Progreso (APP) pidió la nulidad el 5 de octubre y alegó que 20 de las 23 mesas quedaron afectadas. Somos Perú se opuso y pidió recuento. El JEE rechazó el recuento y dio la razón a APP, la ODPE no tiene información de ninguna de las 23 actas y que la cadena de custodia se rompió.

Según el fallo, existe una "imposibilidad material de recomponer el resultado auténtico de la voluntad popular". La nulidad alcanza las elecciones de gobernador, consejero regional, provincial y distrital en el distrito. El JEE aclaró que eso no significa que todas las cédulas se destruyeron pues el acta fiscal consigna material roto, cédulas enteras y documentos recuperados. La Fiscalía de Chulucanas abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables.

En Urpay, la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui, dijo el 8 de octubre que pobladores tomaron dos locales de votación a las 2.00 a. m. del lunes 5 y quemaron el material, lo que afectó a 2.417 electores. "Las rompieron, luego las han quemado en ambos lugares (Urpay y Lucma)", manifestó.

Señaló que lo más probable son elecciones complementarias, a la espera de los informes del JEE. En Lucma, la denuncia policial del jefe de la ODPE Pacasmayo, tipificada como daño agravado, ubica los hechos hacia las 9.45 p. m. del 4 de octubre, en la que quemaron actas, ánforas y cédulas de 13 mesas de dos colegios, uno de ellos con unos 3.078 electores. Agregó que en Lucma hubo cuatro detenidos desde temprano: uno por usurpación de identidad y tres por fotografiar su voto.

En Lucma, la denuncia policial del jefe de la ODPE Pacasmayo, tipificada como daño agravado, ubica los hechos hacia las 9.45 p. m. del 4 de octubre: quemaron actas, ánforas y cédulas de 13 mesas de dos colegios, uno con 11 mesas y unos 3.078 electores y otro con 2 mesas y unos 600.

En Santa Cruz, hubo disparos desde las 7.35 p. m., quema de ánforas en la plaza y retención de personal de la ONPE y del JNE. Los pobladores denunciaron votos golondrinos desde Yurimaguas que habrían favorecido a un candidato de Perú Libre. El distrito solo tiene acceso fluvial y contaba tan solo con cinco policías. La ONPE registra 18 actas pendientes en su elección distrital y 9 en la provincial de Urpay.

La segunda vuelta de Piura está en juego

Como la nulidad alcanza también el voto regional, el caso en Piura está así: con el 96,7% contabilizado, Guillermo Latorre de Podemos Perú supera a Santiago Paz de Somos Perú por menos de 0,5 puntos para pasar a segunda vuelta. Paz denunció un presunto fraude y dijo que apeló ante el JNE. Sobre el origen del conflicto, calificó de contradictorio que una personera de su partido lo iniciara, pues Somos Perú no estaba en desventaja.

Consultado sobre el caso de Morropón, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, explicó para La República el procedimiento ante actas siniestradas. La ODPE informa al JEE, se dispone el recuento y se pide a la ONPE el sobre lacrado con las cédulas. Si no hay cédulas, la ONPE pide a los partidos las copias entregadas a los personeros; si dos coinciden, lo más probable es que el JEE valide el acta. Solo si no coinciden, "recién se va a poder declarar la nulidad", dijo. La resolución de Morropón rechazó el recuento por la ruptura de la cadena de custodia que informó la ODPE.

El fallo puede apelarse en tres días hábiles desde su publicación en el portal del JNE. Si queda firme, el expediente pasa al Pleno del JNE, que decide la convocatoria a elecciones municipales complementarias. Valdivia señaló que toda nulidad municipal, distrital o provincial, lleva a una elección complementaria, mientras que en las regionales hay una segunda elección. Paz dijo que llevará el caso hasta las últimas instancias.