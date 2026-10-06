Senado debatirá este miércoles si autoriza viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y a España

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 7 de octubre, desde el mediodía, la solicitud de autorización presentado por el Ejecutivo para que Keiko Fujimori realice dos viajes en menos de un mes. Se trata de una visita el 28 y el 31 de octubre para cumplir una visita oficial a El Salvador y, posteriormente, entre el 2 y el 6 de noviembre, a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La primera visita responde a una invitación del Gobierno salvadoreño e incluye actividades oficiales en San Salvador y Tecoluca. Entre ellas figura un encuentro con el presidente Nayib Bukele, además de reuniones y visitas relacionadas con las políticas que desarrolla ese país en materia de seguridad, salud y educación.

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Posteriormente, Fujimori viajaría a España entre el 2 y el 6 de noviembre para representar al Perú en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La reunión internacional se desarrollará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre y congregará a autoridades de países de Iberoamérica, España, Portugal y Andorra.

El Ejecutivo remitió la solicitud al Senado el último lunes 5 de octubre.