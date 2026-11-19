Carlos Espá, el canciller que prioriza su imagen personal en Tiktok antes que su labor diplomática El canciller Carlos Espá ha ganado protagonismo en TikTok, donde aparece en 53 de 59 videos institucionales. En su viaje más reciente a Moscú aseguró que traería respuestas concretas sobre los peruanos en la guerra de Rusia. Sin embargo, los familiares de las víctimas han ido a reclamar a la Cancillería por falta de respuestas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ha encontrado en la cuenta oficial de TikTok de la Cancillería una plataforma para proyectar su imagen personal. Sus constantes apariciones en los videos institucionales evidencian el protagonismo que ha adquirido el titular de Torre Tagle en los contenidos difundidos por la entidad.

Uno de esos episodios ocurrió en octubre, cuando Espá fue captado grabando videos para TikTok a las afueras de la sede de la Cancillería. En una de las grabaciones, el canciller realizó un salto frente a la cámara, una escena que fue difundida en redes sociales. A pesar de que la ciudadanía lo observaba, el ministro solo atinaba a sonreír.

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El 7 de noviembre del 2026, Espá también tuvo una de sus apariciones en las redes sociales de la Cancillería durante su viaje a Rusia. Las cuentas institucionales difundieron imágenes del canciller en Moscú, donde apareció recorriendo espacios públicos y vistiendo una gabardina y un sombrero oscuro, al estilo de un detective.

Según explicó el propio canciller, uno de los objetivos de su visita era obtener respuestas concretas sobre el paradero de los ciudadanos peruanos que fueron reclutados por las Fuerzas Armadas rusas para participar en la guerra contra Ucrania.

Sin embargo, más de dos semanas después, los familiares de los peruanos desaparecidos acudieron a la sede de la Cancillería para exigir información sobre sus seres queridos. Los parientes llegaron con fotografías enmarcadas de las víctimas y reclamaron respuestas.

"La Cancillería solo nos ha dicho que está desaparecido, mas no nos ha dicho si está fallecido o no. Queremos decirle al señor Espá que es una falta de respeto que él nos esté engañando, yéndose a un viaje de turismo y no resolviendo los problemas como personas", exigió una mujer cuyo hermano no se comunica con su familia desde mayo pasado.

Al ser consultada si Espá o alguien de la Cancillería se comunicó con los familiares tras el regreso del ministro de Moscú, la ciudadana fue tajante: "No tenemos respuesta. Solo hay una persona que sí se comunica, menos el señor Espá", dijo.

A diferencia de Espá, su compañero de gabinete y ministro de Salud, Luis Dyer, también inició su gestión con una marcada presencia en las redes sociales institucionales del Minsa. Sin embargo, tras recibir críticas por su exposición en estos espacios, la frecuencia de publicaciones protagonizadas por el titular del sector disminuyó en TikTok.

En octubre de este año, el programa periodístico 'La encerrona' informó que Liliana Carrasco, exdirectora de Comunicaciones de la Cancillería, habría recomendado evitar que las redes sociales institucionales se utilizaran para concentrar la atención en la figura del ministro Espá. Sin embargo, días después, Carrasco presentó su renuncia al cargo en octubre.

El balance del TikTok de la Cancillería

Desde que Espá asumió como canciller durante el Gobierno fujimorista, la cuenta oficial de TikTok de la Cancillería ha publicado 59 videos, de los cuales el ministro aparece en al menos 53.

La primera publicación data del 1 de agosto del 2026 y lleva por título 'Mi primera semana en la Cancillería'. El video recopila las actividades de Espá durante sus primeros días al frente del ministerio: reuniones oficiales, las primeras acciones de Keiko Fujimori, la celebración del aniversario del ministerio y fotografías que se tomó con ciudadanos.

El 7 del mismo mes, la Cancillería subió otro video. Espá comenzó el video contando cómo empezó su vida diplomática. "Muchos me conocen como periodista y, recientemente, como canciller, pero pocos saben cómo empezó mi relación con la diplomacia", narró. El video de un minuto y seis segundos concluyó con las actividades de Espá en la toma de mando del presidente de Colombia.

El 14 de agosto del 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores recién subió un video en el que Espá alerta sobre las falsas promesas en redes sociales sobre trabajos que pueden terminar con peruanos en el extranjero en guerras o conflictos.

Dos días después, se publicó el video 'Cancillería en acción'. Prácticamente, narra cómo el Gobierno envió ayuda a Colombia tras el terremoto que sufrió el país vecino, las reuniones bilaterales, la citación con el embajador ruso para consultar sobre la situación de peruanos en el extranjero, entre otros.

El 9 de septiembre, se publicó otro clip de 30 segundos en el que Espá recibió al secretario de EE. UU., Marco Rubio, en el Perú. Días después, otros cuatro registros de la Cancillería subieron la agenda de Espá y Fujimori en la ONU.

En octubre, la Cancillería publicó videos de Espá saludando por el Día del Periodista y recorriendo el Centro de Lima durante la procesión del Señor de los Milagros. En este último, el ministro aparece tomándose fotografías con los ciudadanos. A esta actividad se le dedicó una publicación de más de un minuto.

El 26 de octubre, otro video de Espá se viralizó en redes sociales. En las imágenes, el canciller aparece coordinando los preparativos de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, la ceremonia estuvo marcada por problemas técnicos: las pantallas LED y los parlantes no funcionaron adecuadamente, lo que dificultó que los asistentes escucharan las palabras del sumo pontífice.

En noviembre, las publicaciones estuvieron centradas en los viajes de Espá a España y Portugal, como parte de las actividades previas a la llegada del papa León XIV al Perú.

No obstante, tras el retorno del pontífice al Vaticano, el 16 de noviembre, la Cancillería dejó de publicar videos en su cuenta de TikTok. Durante ese periodo, Espá acompañó a la presidenta Keiko Fujimori en su viaje a China para participar en la cumbre de la APEC, pero esta actividad no tuvo una publicación audiovisual en la plataforma.

En diálogo con La República, el profesor de la UNMSM y el politólogo Alejandro Mejía analizó que Espá cuenta con una línea más pragmática en política exterior, según los lineamientos del gobierno de turno. Sin embargo, resaltó que su sobreexposición mediática en redes sociales ha generado cuestionamientos.

"A esto hay que sumarle que, al no ser diplomático de carrera, no ha comprendido la neutralidad en política exterior que ha caracterizado a Torre Tagle, por lo que su falta de tacto y discreción en el manejo del servicio diplomático se debe más que todo a su falta de experiencia", explicó.

"Pese a la inestabilidad política de los últimos años, los cancilleres han tenido perfiles y competencias adecuadas que han comprendido la dimensión e importancia del manejo de la política exterior. Han sido discretos en el uso de las redes sociales, sobre todo en cuestiones más protocolares, contrario al estilo más personalista que ha adoptado Carlos Espá", añadió.

En tanto, Mejía afirmó que Espá tiene la responsabilidad directa sobre las críticas de la organización de la misa papal. Aseguró que la Cámara de Diputados será la encargada de decidir si habrá o no una interpelación contra Espá o una eventual censura.