Relatores de la ONU alertan por detenciones de Pedro Mo y Brenda Jah: “Preocupa el cierre del espacio cívico en Perú”

Relatores de la ONU alertan por detenciones de Pedro Mo y Brenda Jah: “Preocupa el cierre del espacio cívico en Perú”

Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, informó que recibió reportes sobre intervenciones policiales en Lima, Cusco y San Martín.

También manifestó su preocupación por la estigmatización de las personas detenidas y anunció que continuará siguiendo de cerca lo ocurrido.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Estoy preocupada por la estigmatización y criminalización de la que son víctimas estas personas al acompañar las luchas de las poblaciones campesinas y populares, a través del arte y las expresiones culturales. Continuaré haciendo seguimiento de cerca a esta situación", señaló.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, respaldó las preocupaciones de Bolaños Vargas y de otra relatora de Naciones Unidas.

El representante advirtió que las recientes detenciones evidencian un retroceso del espacio cívico en el país.

"Me sumo a las preocupaciones de mis colegas relatoras respecto al paulatino cierre del espacio cívico en el Perú. Ahora se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos", publicó.

Maldonado también recordó que las libertades fundamentales no pueden ser restringidas arbitrariamente: "Las libertades de expresión (incluida la expresión artística), de asociación, reunión y el derecho a defender derechos humanos no pueden ser arbitrariamente coartados", escribió en X.

Artistas Pedro Mo y Brenda Jah fueron detenidos

Las intervenciones contra los artistas se realizaron el jueves 19 de noviembre, ejecutadas por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional en Lima, Cusco y San Martín.

Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, fue detenido en Urcos, Cusco, cuando se encontraba en la zona para participar en el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas. En un video que difundió durante la intervención, un agente policial le comunicó que era investigado por su presunta afiliación a la organización terrorista Túpac Amaru, en referencia al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El músico rechazó el señalamiento y sostuvo que el colectivo al que pertenece, la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, tiene fines culturales. Durante la intervención también afirmó que nunca había utilizado un arma.

En paralelo, Brenda Denisse Mejía Sinarahua, conocida como Brenda Jah, fue detenida en el Centro de Lima y trasladada a la sede de la Dircote, ubicada en la avenida España.

La Fiscalía investiga a diez personas por el presunto delito de afiliación a organizaciones terroristas. Su principal hipótesis apunta a supuestos vínculos con el MRTA a través de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo.

Sin embargo, parte de los elementos que recoge para sustentar esta acusación son videos de actividades realizadas durante 2024 y 2025, en los que interpreta que habría ejercicios de entrenamiento militar, uso de armas y explosivos, además de mensajes ideológicos.

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó la detención preliminar de los investigados por 15 días. Se trata de una medida que restringe la libertad, pero que no supone una declaración de culpabilidad ni acredita, por sí misma, la responsabilidad penal de los detenidos.