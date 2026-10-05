Es falso que partidos de oposición hayan creado una comisión para investigar a Keiko Fujimori por las protestas

LO FALSO:

La oposición creó una comisión para investigar a Keiko Fujimori y Dina Boluarte por las muertes en las protestas.

LO VERDADERO:

Existen propuestas para crear comisiones que investiguen las muertes en las protestas, pero ninguna plantea investigar directamente a Keiko Fujimori.

En el contexto de las acusaciones contra la oposición por supuestamente obstaculizar la gestión del Gobierno, en redes sociales circulan publicaciones que afirman que estas bancadas crearon una comisión para investigar a Keiko Fujimori y a la expresidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Sin embargo, la afirmación es falsa. Sí existen propuestas para crear diversas comisiones investigadoras, pero hasta el momento no se ha creado ninguna comisión y las iniciativas presentadas no incluyen directamente a Keiko Fujimori entre las autoridades a investigar.

Viral en redes. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde, al cierre de esta verificación, acumula más de 10.000 ‘Me gusta’, 4.500 comentarios y ha sido compartida en más de 3.400 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una de estas iniciativas fue presentada por la bancada de Ahora Nación, que propuso crear una comisión investigadora para analizar las muertes y presuntas vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, durante los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí. La moción plantea determinar posibles responsabilidades políticas y establece un plazo de 90 días hábiles para realizar las investigaciones. Al tratarse de una propuesta, esta todavía debía seguir el trámite correspondiente en el Congreso para que su creación pudiera ser sometida a votación.

Nota de La República. Foto: La República

Por su parte, Juntos por el Perú anunció en agosto que impulsaría la formación de otra comisión investigadora sobre los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades por las muertes registradas durante las protestas. El propio Congreso informó que la bancada planteaba esta iniciativa para investigar las vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante esas movilizaciones. Al igual que en el caso de Ahora Nación, se trata de una propuesta y no de una comisión que ya haya sido creada.

Nota de La República. Foto: La República

Asimismo, en septiembre de 2026, Juntos por el Perú presentó otra moción para crear una comisión investigadora sobre el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo y los presuntos actos de manipulación de la opinión pública durante las elecciones de 2026. La propuesta busca esclarecer el uso de redes automatizadas, desinformación y otros mecanismos de influencia, y aunque menciona contactos de Cerimedo con personas vinculadas a Keiko Fujimori, su objeto de investigación es el consultor y las presuntas operaciones de manipulación digital. La comisión tampoco ha sido creada, pues la moción todavía debía ser sometida a votación.

Nota de La República. Foto: La República

Ninguna de estas iniciativas plantea investigar directamente a Keiko Fujimori. En el contexto de las acusaciones de obstruccionismo contra la oposición, las publicaciones presentan estas propuestas como una supuesta acción para investigar a la actual presidenta. De hecho, en julio de 2026, cuando Fujimori todavía era presidenta electa, los alcaldes de Puno y Juliaca se reunieron con ella y solicitaron que la futura bancada de Fuerza Popular impulse una comisión para esclarecer las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Es decir, el pedido estaba dirigido a investigar hechos ocurridos durante la gestión de Boluarte y no a investigar a Fujimori.

Nota de La República. Foto: La República.

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que afirman que la oposición creó una comisión para investigar a Keiko Fujimori y a la expresidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que existen diversas iniciativas para crear comisiones investigadoras sobre las protestas y otros hechos de interés público, pero ninguna de estas propuestas se ha materializado.