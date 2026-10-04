Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”

Keiko Fujimori emitió su voto este domingo 4 de octubre y aprovechó su salida del local de votación para exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas y participar de la jornada electoral.

La excandidata presidencial pidió a los electores emitir un voto consciente y elegir a quienes asumirán las alcaldías distritales y provinciales, así como los gobiernos regionales. Fujimori remarcó que las autoridades que resulten elegidas tendrán un papel importante en su relación con el Gobierno central.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Acabo de hacer uso de mi derecho y deber de votar. Es muy importante hacer un llamado a todos a que acudan a las urnas. He recibido el informe del ministro del Interior y Defensa, la Policía y las FF. AA. ya están desplegadas en todas las mesas. Estamos garantizando el orden”, sostuvo.

“Invoco a todos a votar de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores. Estas autoridades son fundamentales para trabajar en conjunto con el Gobierno central. Les deseo suerte a los candidatos”, agregó Fujimori.

La jornada electoral se desarrolla este domingo con la participación de más de 26 millones de ciudadanos convocados a elegir a sus próximas autoridades distritales y regionales. Fujimori también deseó suerte a los candidatos que participan en los comicios.