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Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”

Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a elegir sus representantes en estas elecciones distritales y regionales.

Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”
Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”Captura Canal N
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Keiko Fujimori emitió su voto este domingo 4 de octubre y aprovechó su salida del local de votación para exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas y participar de la jornada electoral.

La excandidata presidencial pidió a los electores emitir un voto consciente y elegir a quienes asumirán las alcaldías distritales y provinciales, así como los gobiernos regionales. Fujimori remarcó que las autoridades que resulten elegidas tendrán un papel importante en su relación con el Gobierno central.

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“Acabo de hacer uso de mi derecho y deber de votar. Es muy importante hacer un llamado a todos a que acudan a las urnas. He recibido el informe del ministro del Interior y Defensa, la Policía y las FF. AA. ya están desplegadas en todas las mesas. Estamos garantizando el orden”, sostuvo.

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“Invoco a todos a votar de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores. Estas autoridades son fundamentales para trabajar en conjunto con el Gobierno central. Les deseo suerte a los candidatos”, agregó Fujimori.

La jornada electoral se desarrolla este domingo con la participación de más de 26 millones de ciudadanos convocados a elegir a sus próximas autoridades distritales y regionales. Fujimori también deseó suerte a los candidatos que participan en los comicios.

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