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Política

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría que insiste en denegar las facultades legislativas al Ejecutivo

La bancada de Juntos por el Perú advierte que la propuesta no especifica sus alcances y pone en riesgo el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Por su parte, Fuerza Popular también presentó un dictamen en minoría para extender la delegación de 90 a 120 días e incorporar medidas en materia económica y laboral.

Juntos por el Perú presente dictamen en minoría que reitera el archivo de la delegación de facultades al Ejecutivo.
Juntos por el Perú presente dictamen en minoría que reitera el archivo de la delegación de facultades al Ejecutivo.Composición/LR
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El lunes 5 de octubre, el grupo parlamentario Juntos por el Perú presentó un dictamen en minoría que propone rechazar el pedido para delegar facultades legislativas al Ejecutivo. La bancada sostiene que la propuesta carece de delimitación y pone en riesgo la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias, por lo que plantea el archivo definitivo del proyecto.

"(….) presentamos dictamen en minoría sobre la Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD (RU 10832-CR), de iniciativa del Poder Ejecutivo. (…) Discrepamos de la recomendación aprobada en mayoría y proponemos la no aprobación de la proposición y su envío al archivo", se lee en el documento.

En el informe, los parlamentarios precisaron el resultado del debate del pasado 1 de octubre en la Comisión de Constitución, y reiteraron su rechazo frente al texto sustitutorio aprobado por otros bloques.

"(...) la Comisión aprobó un texto sustitutorio trabajado por los Grupos Parlamentarios Buen Gobierno, Ahora Nación, Renovación Popular y Cívico Obras con trece votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Los cinco votos en contra corresponden a quienes suscribimos este dictamen".

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