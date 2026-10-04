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Política

Urresti cuestiona al JNE por no aclarar si exalcaldes pueden asumir la alcaldía: "Este JNE ha sido totalmente pusilánime"

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, calificó de "pusilánime" al máximo organismo electoral y señaló que la ciudadanía acude a las urnas sin saber quiénes podrían ser reconocidos como autoridades.

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima.
Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima.Difusión
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Daniel Urresti cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no aclarar si un exalcalde postulado como primer regidor puede asumir la alcaldía de Lima en caso de que su lista resulte ganadora. El candidato de Podemos Perú cuestionó la falta de pronunciamiento del organismo electoral sobre dicho escenario y tildó de “pusilánime” la postura de la entidad.

"Este Jurado Nacional de Elecciones, en mi opinión, ha sido totalmente pusilánime. Ha hecho que lleguemos a unas elecciones sin saber exactamente quiénes son los candidatos que podrían ser reconocidos como alcaldes", sostuvo Urresti. Asimismo, remarcó que, pese a sus cuestionamientos a la autoridad electoral, su agrupación respetará los resultados oficiales que dicte el proceso.

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