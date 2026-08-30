Daniel Urresti: “La prisión fue una pérdida de tiempo, no significó otra cosa”

Urresti fue sentenciado por el crimen de Hugo Bustíos en 2023. Este año el TC anuló esa condena. | Marco Cotrina / La República

Urresti fue sentenciado por el crimen de Hugo Bustíos en 2023. Este año el TC anuló esa condena. | Marco Cotrina / La República

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Daniel Urresti escribió un libro mientras estuvo preso por el crimen del periodista Hugo Bustíos. Es un volumen dividido en dos partes. La primera es el relato de su servicio como oficial de inteligencia en la Base de Castropampa, Ayacucho. Allí están las previsiones que tuvo que tomar para no ser blanco de Sendero Luminoso. Allí aparece el capitán que aprendió a llevar barba, lentes oscuros y pelo largo para confundirse con los demás uniformados. La segunda parte es su versión de lo ocurrido con Bustíos, una narración que pretende llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir un nuevo juicio sobre este caso. Es una situación inusual. Un hombre que se postula a la alcaldía de Lima parece ponerle más empeño a demostrar su proclamada inocencia. Es un hombre con dos metas.

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¿Por qué postula por Podemos-Perú? ¿Qué coincidencia ideológica o política tiene con el partido?

Bueno, yo estoy en Podemos Perú ya 10 años. Es un partido de centro, pragmático. Está de acuerdo con el libre mercado, pero con rostro social. Y bueno, siempre he compartido sus ideales.

¿Y tiene una idea de por qué el señor Luna solamente hizo 1,5% de la votación en la elección presidencial?

Bueno, tenemos una ligera idea, pero el partido justamente por la poca votación que tuvo ha hecho una crítica interna bastante dura y se ha declarado en reorganización. Se disolvió de inmediato la bancada que teníamos en Podemos y se ordenó una reorganización que está a cargo del secretario general. La idea era determinar exactamente por qué se habían dado esos resultados y en base a eso replantear, si fuera posible, una nueva inscripción del partido. Por lo pronto, yo soy totalmente independiente de mi campaña política. El señor Luna Gálvez, desde que terminó las elecciones, se tomó una semana de descanso y se ha reincorporado a sus actividades privadas.

Igual le pido una opinión sobre el partido. Porque si uno ve los resultados electorales que obtuvieron, uno se pregunta por qué pasó eso. Y quizás lo que pensó la gente es que el señor Luna es un hombre que hizo fortuna con una universidad que daba educación de mala calidad, tanto así que tuvo que ser cerrada.

El señor Luna tiene diferentes empresas. La Telesup era una empresa más. Y Telesup no pasó el examen de la SUNEDU y fue cerrada. Se cerró. Ya no funciona Telesup creo que hace 4 o 5 años.

Y es un poco vergonzoso, ¿no?

No sé por qué seguimos conversando del tema. Ya la Telesup cumplió con todo. Ha cumplido con todas las disposiciones de la SUNEDU y ya no funciona más. Las empresas del señor Luna son diversificadas.

Ahora, me dice que el partido ha entrado en reorganización. ¿No funciona como una especie de clan familiar el partido? Porque el hijo del señor Luna, el señor Luna Morales, postula igual para San Juan de Lurigancho, y antes postuló con usted, para primer regidor. Siempre va a haber una presencia de los Luna.

El señor Luna Morales es magister. Es un profesional calificado. Y como cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a presentarse a un cargo público por elección. Y él está ejerciendo ese derecho. Ha escogido presentarse por San Juan de Lurigancho, que es justamente la cuna de los Luna. Ahí se ha criado el papá, se ha criado él. Es un hombre exitoso en el mundo privado. Es dueño de importadoras y exportadoras.

Aunque también fue investigado.

Fue materia de una investigación, porque cuando él estuvo trabajando en Alas Peruanas, se hizo unos contratos de unos libros, del año 2003, me parece. Y creo que esa investigación prosigue. Está en una primera etapa de investigación. Todavía no se le ha declarado a nadie culpable.

Ahora, tiene un plan de seguridad muy interesante. Lo voy a enumerar. Ha prometido comprar mil patrulleros…

Comprar no, contratar por renting.

Ok. También quiere crear cien equipos terna.

No, crear cien equipos terna, contratarlos

Claro, contratar los días francos de los agentes, de 600 agentes.

Mira, qué es lo que pasa. Yo tengo dos fuentes para hacer este plan. Uno, el plan Mariano Santos de la Policía, que se hizo hace varios años, mirando qué Policía deseamos al 2030. Y otra es la conversación que he tenido con los jefes operativos de la Policía. Ahí he determinado cuáles son sus debilidades, y qué es lo que necesitan. Y cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, impulsé mucho los grupos ternas, que demostraron que eran los más eficaces para combatir la delincuencia común y la micro comercialización de drogas. Lamentablemente, esa política pública no se siguió después. Fueron abandonando los equipos ternas hasta el punto que actualmente no son suficientes. Necesitan por lo menos 100 equipos más, pero no tienen los agentes, porque están dedicados a otras actividades.

Y lo que usted quiere es comprarles el franco.

Claro. La alternativa es comprar el franco y las vacaciones del personal. Qué mejor que contratarlos y pagarles a esos 100 equipos que están bajo el comando del Escuadrón Verde. Ahora, la única misión de los equipos ternas es capturar a un delincuente en flagrancia. Ellos hacen su inteligencia táctica, para determinar en qué punto pueden robar. Y están ahí, en el sitio, filmando, hasta que el delincuente comete el delito, y lo detienen. Los programas sobre seguridad ciudadana que ha habido, incluyendo el del señor Reggiardo, Alto al crimen, el 95% de su material, se lo han dado los ternas.

Dice que los ternas le dieron rating al señor Reggiardo.

Sí, prácticamente él era camarógrafo de un equipo terna.

Vaya, el alcalde es ahora un camarógrafo. Pero estaba haciendo la enumeración de lo que propone. Va a rentar patrulleros, va a comprar el franco de 600 agentes, más o menos, y además propone una cosa que suena faraónica: cuatro megacomplejos metropolitanos de seguridad y justicia en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro.

A ver, de repente parece faraónico, pero, ¿qué cosa es un megacomplejo policial? Es una súper comisaría, es una instalación grande donde pretendemos poner las unidades operativas de la Policía y las unidades especializadas. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene la Policía. La Policía ha crecido en base a comisarías, y las comisarías son pequeñas. Las grandes metrópolis del mundo tienen megacomplejos, que se crean para desconcentrar a la Policía del centro de Lima, porque estos complejos también serían centros de flagrancia, está previsto construir oficinas para los fiscales y los jueces, de tal manera que los detenidos en flagrancia lleguen ahí

Sí, tendrían también laboratorio de criminalística y carceletas.

Todo.

Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para esta maravilla con una ciudad endeudada?

De la municipalidad. Es que ahí está el quid del asunto. Ustedes han cogido lo que dicen Bruce y Allison, que la municipalidad está quebrada, está endeudada y creen que no hay plata, lo cual es totalmente falso.

Pero no lo decimos porque lo digan los otros candidatos, lo dice el Consejo Fiscal. Son 5 mil millones de soles de deuda, que triplican los ingresos del municipio.

Déjame que te lo explique. La emisión de bonos no es buena ni mala, es una herramienta más que tiene el alcalde para generar caja y hacer obras. El problema con la emisión de bonos que ha hecho López Aliaga es que la emisión de bonos máxima debió ser por el 100% de los ingresos totales de la municipalidad, que cuando él hizo el préstamo eran más o menos 2 mil millones de soles anuales. Entonces, la deuda debió ser por 2 mil millones. Pero él la hizo por 4 mil millones de soles. Ahora, los intereses que está pagando son altos porque no obtuvo el respaldo del gobierno central. Entonces, está pagando 10.1%. ¿Qué significa esto? Que como la deuda es a 20 años, vamos a pagar, no 4 mil millones, sino 8.300 millones de soles en 20 años. Y en los cuatro años próximos habrá que pagar 500 millones anuales.

¿Y aun así va a haber plata para sus súper complejos?

Por supuesto que sí, te lo estoy explicando. La municipalidad de Lima ha tenido ingresos directamente recaudados. Es decir, lo que ha recibido por impuestos, que son 1.700 millones de soles. Más el MEF que le entrega entre 500 y 600 millones son aproximadamente 2.200 a 2.300 millones de soles. Allí está la plata.

Lanzó una tiradera, que es este rap que le gusta a los más jóvenes.

Eso tiene su historia, te la cuento. Estaba conversando con el equipo de comunicaciones, justo coincidió con una semana en que los candidatos que están primeros en las encuestas dijeron en los medios algunas cosas sobre mí. Entonces, estábamos viendo si contestar o no. Y ahí se me prendió la chispa. Dije: Mira, yo he hecho dos raps que se viralizaron. Y les dije qué tal si hacemos un nuevo rap, que es una referencia a Calle 13, que se utiliza justamente para hablar de tus competidores, y así desarrollamos el proyecto.

Ahora, más que lo que dice de sus rivales, me interesa cómo se autodefine usted. Dice que es loco, achorado y contestón, ¿en realidad se autopercibe así?

Bueno, contestón por supuesto que soy. Achorado, se refiere a que tengo barrio. Yo nací en Huancabamba, Piura, pero llegué muy pequeño a Lima. Me crié en San Martín de Porres, donde estudié primaria y secundaria. La secundaria la hice en el José Granda, así que tengo calle, tengo esquina, tengo barrio.

Pero hay gente que piensa que ya no es tanto así, que se ve más moderado, que ya no es el Daniel Urresti que había convertido al Twitter en una batalla, que tenía como enemigos a la señora Fujimori y al señor Mulder.

Bueno, yo he estado fuera de circulación tres años, no es que haya podido manejar redes, esa es la explicación.

¿Tiene un espíritu más moderado ahora?

No lo creo, para mí el estar privado de mi libertad significó solamente una pérdida de tiempo, no ha significado otra cosa.

¿No lo cambió en nada la prisión?

No, yo considero que el estar privado en mi libertad ha sido básicamente una pérdida de tiempo, me tuve que dedicar a la lectura, a escribir. Hice algunos talleres, de soldadura, de cerámica.

¿Siente que le debe su libertad al fujimorismo?

Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿por qué le podría deber mi libertad al fujimorismo? Mi condena fue totalmente injusta, yo desde el comienzo sabía que tenía que salir libre en algún momento. Si no era por el Perú, era por la Corte Interamericana, a mí me han condenado de una manera realmente despreciable.

Yo le pregunto esto porque el TC, cuando anula la condena que le dieron, se basa en la ley 32107, que es de autoría del fujimorismo.

A ver, cuando yo reclamo al TC, el TC me da la razón, no en todo, sino en dos cosas. Primero, en que se había vulnerado el principio de legalidad. Y segundo, en que habían prescrito los hechos por los que se me juzgaba, antes de que se inicie mi juicio, pero eso no es suficiente para mí, porque yo no soy culpable. Si yo fuera culpable, ya me hubiese dado por servido, ya estuviese en mi casa tranquilo, sin hacer problemas, pero yo he recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir dos cosas. Una, que se investigue la conducta de estos jueces, que me condenaron por un delito por el cual ni siquiera me habían acusado, y dos para que se disponga que el Estado me abra un nuevo juicio por el caso Bustíos. ¿Para qué? Para lograr que, en un juicio donde se respete el debido proceso, yo demuestre mi inocencia.

Voy a repetir la pregunta, efectivamente el TC anuló su condena y se tenía que aplicar la prescripción porque existía esta ley del fujimorismo.

¿Qué ley?

La ley 32107 que prescribe los delitos que no estaban tipificados antes del 2002.

A ver, con cuántos votos se aprobó esta ley, porque los fujimoristas eran 20 o 21, y con 21 votos no se aprueba esto.

¿Quiénes fueron los autores de esta ley?

No lo sé.

El señor Rospigliosi.

Ya, muy bien. ¿Y él hace la ley y él la aprueba o la aprueban en el Congreso? ¿Y en el Congreso se aprobó con los 20 votos fujimoristas o se aprobó con el voto de los demás partidos? No lo sé, yo he estado preso. ¿Y a mí me satisfacen los hechos del Tribunal Constitucional? No, no me satisfacen, porque a mí me han debido dar la libertad porque la condena fue una porquería. Para comenzar, a mí me acusan por ser autor directo y me condenan por coautor. Y hay 500 libros que te muestran la diferencia entre autor directo y coautor.

Ahora, usted efectivamente dice que va a ir a la Comisión Interamericana…

No, no digo que voy a ir, ya he ido. En Washington hemos presentado todos nuestros pedidos.

Pero la comisión ya se pronunció en contra de la aplicación de esta ley, de la 32107.

¿Perdón?

Pero van a opinar sobre el fallo del TC.

Discúlpame un segundo, yo no he metido el fallo del TC en ningún momento. Yo estoy reclamando por la condena que me han dado, porque para condenarme han cambiado los hechos en los que murió el señor Bustíos. Te explico, en el 2007 condenaron a dos militares por la muerte del señor Bustíos y allí se establecieron unas circunstancias en las que ocurrió ese crimen. Pero cuando a mí me juzgan, los jueces agarran y permiten que se cambien todas las circunstancias. Ya no eran seis militares, eran cuatro. Ya no era en un lugar, eran 60 metros más allá ya. Ya no era desde la izquierda que dispararon, sino era en fuego cruzado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y Cantuta ya se pronunció sobre eso. Cuando se estuvo viendo el caso Cantuta, la gente quería cambiar los hechos y de hecho los cambió. Los familiares de las víctimas reclamaron a la Corte Interamericana y ordenó al Estado que no se pueden cambiar las cosas juzgadas, no

puede haber dos verdades jurídicas.

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Usted dice que la izquierda ha alentado su condena

Cuando digo la izquierda me refiero a las ONG.

De acuerdo, usted tiene su punto de vista. Lo que le quiero decir es que quien lo involucró en este tema no fue la izquierda, fue un compañero de armas suyo, el señor Amador Vidal, que dijo que el oficial S2, o sea usted, el encargado de inteligencia de su batallón, podría haber sido responsable real de la muerte de Bustíos.

Le explico eso. Todas estas preguntas vienen de que toda la prensa publica versiones a raíz de mi sentencia, pero nadie siguió mi juicio.

¿No es verdad que el señor Vidal lo responsabilizó a usted?

El señor Vidal Sambento estaba condenado.

¿Lo responsabilizó a usted sí o no?

Nuevamente, te voy a explicar. El señor Vidal Sambento, cuando va a declarar, porque él ha sido testigo en los dos juicios, él ha dicho: No me consta, yo supuse. ¿Y por qué? Porque quería que revisaran su caso, porque su abogado le dijo que ya le había negado la Corte Suprema la libertad. Y lo único que podía hacer era presentar una nueva prueba, y lo único que se le ocurrió fue acusar al oficial S2, porque en ese tiempo estaba de moda el Grupo Colina, y todos los que habían sido de inteligencia se suponía que eran asesinos. ¿Y quién era el S2? El piña de Daniel Urresti.

Leí su libro, en el que habla de este tema, y me llamó la atención que llame conflicto armado interno a la guerra contra Sendero Luminoso, no me lo esperaba de un militar.

Sí, porque el conflicto armado interno es el término que es aceptado por todos, y yo no he pretendido en mi libro definir justamente eso. Me he adaptado a los términos que más se usan. Y si se habla de conflicto armado interno, bueno, vamos a llamarlo así, no tengo ningún problema en decirle así.

Ahora, usted deja claro en el libro que era un oficial de inteligencia, que por lo tanto no tenía mando de tropa. ¿Nunca estuvo en una acción de armas, en un enfrentamiento?

No.

¿Nunca disparó contra nadie?

No, mi misión era diferente. Yo era un oficial de Estado Mayor. Justamente por eso es que ahora dicen que debe haber el Tribunal Policial Militar para los delitos en los institutos armados. Es importante que sea un militar, porque el militar sí entiende, sabe.

Claro, el problema es que va a haber solidaridad entre camaradas. Un soldado no va a juzgar a otro.

Sobre el tema yo soy totalmente claro. Delitos comunes, pues al fuero común. Delitos de función, al Tribunal Policial Militar, porque ellos entienden claramente la jerga militar o policial, entienden los reglamentos, entienden en dónde puede estar la responsabilidad real.

Lo veo más cercano al señor Rospigliosi de lo que esperaba.

¿Cómo?

Él también es autor de este proyecto.

Perdón, yo no lo he escuchado que diga eso. Yo estoy hablando claramente. Tienen que definir cuáles son los delitos de función. Yo no estoy diciendo que los delitos comunes deban pasar al Tribunal Policial Militar. Estoy diciendo que los delitos comunes tienen que estar en los jueces comunes. Si tú robas, si tú asaltas, delito común. No es un delito de función. Delito de función es, por ejemplo, salirte del servicio. Eso es diferente.

¿En este momento qué le importa más? ¿Que el Estado reconozca su inocencia o ser alcalde de Lima?

Ambas cosas. Lo que pasa es que el tiempo no está cronometrado. ¿Me entiende? El que se reconozca mi inocencia va a ser una lucha de por lo menos dos años.