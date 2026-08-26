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Daniel Urresti critica candidatura a la alcaldía de Rafael López Aliaga: "Es legal, pero es totalmente inmoral"

Además, Urresti considera que las propuestas de seguridad de López Aliaga no se ajustan a la realidad limeña y aseguró que no solucionarán la delincuencia en la ciudad.

López Aliaga fue criticado por Daniel Urresti | Composición: LR.
López Aliaga fue criticado por Daniel Urresti | Composición: LR.
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Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, indicó que la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía —oficializada al ir como primer regidor y darse la renuncia del candidato de la lista de Renovación Popular— puede tener un revestimiento legal, pero que carece de moral al ser una forma de ‘sacarle la vuelta a la ley’.

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"Acá ha ganado la criollada. (Rafael) López Aliaga es ríos de amor, pero más que ríos de amor es ríos de viveza, de la viveza criolla. Él le está sacando la vuelta a la ley. Es legal, pero es totalmente inmoral, es anticatólico, es anti todo lo que él pretende representar. Él dice que él representa la honestidad; es totalmente deshonesto lo que ha hecho. Dice que representa el amor; lo que ha hecho no tiene nada de amor", indicó en RPP.

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Además, Urresti criticó las medidas de seguridad propuestas desde Renovación Popular. Para el candidato de Podemos Perú, López Aliaga ofrece medidas que no se ajustan a la realidad limeña.

"Este señor es totalmente disperso. Él cree que todavía está postulando a la presidencia. Cree que pedir seguridad para Lima es pedir que salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apliquemos la pena de muerte va a bajar la delincuencia. Eso es una grosería, cualquiera de esas dos cosas demorará dos años", apuntó.

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Ni Urresti ni López Aliaga firmaron pacto ético del JNE

Rafael López Aliaga y Daniel Urresti fueron dos de las figuras que no participaron en la suscripción del Pacto Ético Electoral para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, pese a figurar entre los principales candidatos a la Alcaldía de Lima.

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La ausencia de López Aliaga no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, Renovación Popular tampoco acudió a la ceremonia de adhesión a este compromiso de cara a las Elecciones Generales 2026, proceso en el que el exalcalde de Lima postuló a la presidencia. En esa oportunidad, Perú Libre también decidió no participar.

El Pacto Ético Electoral es impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y busca que los partidos y candidatos desarrollen una campaña basada en el respeto, sin recurrir a la violencia ni a la difusión de información falsa. Asimismo, establece el compromiso de reconocer los resultados oficiales de los comicios.

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