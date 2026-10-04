Resultados en la región de Lambayeque, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Elecciones 2026: resultados en la región de Lambayeque | La República

Elecciones 2026: resultados en la región de Lambayeque | La República La República

Hoy, domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la región de Lambayeque.

¿Quién es el virtual gobernador de Lambayeque, según la ONPE?

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo a la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, en estas elecciones se eligió a los alcaldes provinciales y distritales que estarán en funciones entre 2027 y 2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la votación y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la fiscalizó en cada región, provincia y distrito ante posibles irregularidades.

En nuestra sección especial de Elecciones 2026 encontrarás la cobertura completa de La República, con las últimas noticias sobre los resultados regionales y todo lo que dejó la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Resultados Datum a boca de urna

A boca de urna, César Perales (Somos Perú) lidera la lista con 27,5%.