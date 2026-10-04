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Elecciones regionales y municipales 2026: Este es el error más común que podría anular tu voto

Conoce cómo marcar correctamente la cédula en las elecciones municipales 2026, qué errores pueden anular tu voto y cuál es la diferencia entre voto válido, nulo y en blanco.

Elecciones municipales 2026 errores
Elecciones municipales 2026 errores
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Los ciudadanos que participen este domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán tener especial cuidado al momento de marcar su cédula de sufragio. Un error en la forma de registrar la preferencia puede ocasionar que el voto sea declarado nulo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido que la jornada electoral se desarrollará de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Antes de ingresar a la cámara secreta, el elector debe verificar que el reverso de la cédula tenga la firma del presidente de la mesa de sufragio. Este requisito es indispensable para la validez del documento durante el escrutinio. Si la cédula no cuenta con la rúbrica correspondiente, el ciudadano debe comunicarlo a los miembros de mesa antes de emitir su voto y solicitar que sea reemplazada.

¿Cómo se debe marcar la cédula de sufragio?

De acuerdo con las disposiciones de la ONPE, la preferencia debe expresarse mediante una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al símbolo de la organización política elegida. La marca debe ser clara y permitir identificar de manera inequívoca la voluntad del elector.

El punto en el que se unen las dos líneas de la cruz o el aspa debe ubicarse dentro del casillero de la organización política seleccionada. Aunque alguno de los extremos puede salir ligeramente del recuadro, es importante que la intersección permanezca dentro de este para evitar que la preferencia sea considerada inválida.

¿Qué sucede si marcas dos partidos en una misma elección?

Si el elector coloca una marca en dos o más organizaciones políticas dentro de una misma columna, esa elección será anulada. Por ejemplo, si se seleccionan dos símbolos en el espacio destinado a una determinada elección municipal, ninguna de esas preferencias será contabilizada.

Sin embargo, la nulidad puede limitarse únicamente a esa elección. Si en las demás columnas de la cédula existe una sola marca válida, esos votos sí pueden ser contabilizados. De esta manera, es posible realizar un voto diferente para cada elección, pero no seleccionar dos organizaciones dentro de una misma competencia.

¿Qué pasa si la cruz o el aspa queda fuera del recuadro?

La ubicación del punto de intersección de la marca es determinante. Si este se encuentra fuera del recuadro del símbolo elegido, la preferencia podría ser considerada nula durante el escrutinio.

Para reducir el riesgo de que esto ocurra, se recomienda realizar una cruz o aspa pequeña, clara y centrada dentro del casillero. Los trazos demasiado grandes, incompletos o realizados en el borde pueden dificultar la identificación de la voluntad del elector.

¿Cuál es la diferencia entre voto válido, nulo y en blanco?

El voto válido es aquel en el que la preferencia del ciudadano puede identificarse claramente y la cruz o aspa cumple con las condiciones establecidas para la elección correspondiente.

En cambio, el voto en blanco se produce cuando el elector no realiza ninguna marca en una determinada columna de la cédula. El voto nulo se presenta cuando la marca incumple las reglas establecidas, se seleccionan dos o más organizaciones en una misma elección o existen elementos que impiden determinar de forma clara la voluntad del votante.

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