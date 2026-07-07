Carlos Álvarez tras reunión con Keiko Fujimori: "Mi propuesta era salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte"

Excandidato presidencial, Carlos Álvarez, plantea salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte. | Difusión

Excandidato presidencial, Carlos Álvarez, plantea salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte. | Difusión

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"Mi propuesta era salir del Pacto de San José, después del año, aplicar la pena de muerte en el Perú. Esa es mi posición", señaló Carlos Álvarez, integrante del equipo de seguridad de Renovación Popular, tras sostener una reunión con Keiko Fujimori.

El excandidato presidencial de País para Todos coincidió con Fujimori sobre abandonar el tratado internacional; sin embargo, Álvarez precisó que su plan, a diferencia de la mandataria, apunta a aplicar la pena de muerte.

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“La presidenta electa en un momento habló de salir del Pacto de San José, con distintas aristas. Es su derecho”, señaló.

Álvarez también mencionó que el alto índice de criminalidad en el país perjudica el avance económico.

"La inseguridad ciudadana, la ola criminal, está haciendo muchísimo daño, incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios", agregó.

Del mismo modo, también se mostró a favor de mantener a Julio Velarde como titular del BCR. “Totalmente de acuerdo, (…) es una situación positiva para el país. Mantenemos la estabilidad de la moneda durante casi más de 20 años”.

Renovación Popular se acerca al gobierno de Keiko Fujimori

Este encuentro responde al reciente anuncio del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien confirmó un acercamiento político con Fuerza Popular tras el proceso electoral.

Durante un evento partidario en el distrito del Rímac, el alcalde de Lima felicitó a Keiko Fujimori por su victoria y sostuvo que pondría a disposición del nuevo gobierno el equipo técnico de seguridad de su agrupación.

Además, Carlos Álvarez indicó que su decisión de formar parte del partido celeste responde a su apoyo a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En esa misma línea, el excandidato de País para Todos anunció que su labor se centrará en geolocalizar el crimen organizado en coordinación con las autoridades para recuperar la paz pública.