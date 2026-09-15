HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Francis Allison resta importancia a encuestas que lo colocan debajo de Bruce y López Aliaga: "La encuesta es la calle"

El alcalde de Magdalena del Mar señaló que su trabajo en campaña se concentra en zonas de alta necesidad y afirmó que estos sectores son frecuentemente pasados por alto por las encuestadoras.

Francis Allison se mostró confiado en entrevistas | Composición: LR.
Francis Allison se mostró confiado en entrevistas | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Francis Allison, candidato a alcalde de Lima por Avanza País, restó importancia a las encuestas que lo ubican por debajo de postulantes como Carlos Bruce (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Para el alcalde de Magdalena del Mar, la metodología de los estudios de intención de voto que se vienen realizando no es adecuada.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Las cosas van bien. La encuesta es la calle: la gente se te acerca o no, te sonríe y abraza o no. Yo me siento muy feliz en esta campaña. Entiendo que mi gestión es darle bienestar a los demás. Así me he comportado en cinco periodos como alcalde de Magdalena del Mar. Entender que estoy debajo de los demás hace que la gente se sienta cómoda a mi lado. (…)", indicó en Canal N.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori y su 'minigabinete': Poder Ejecutivo oficializa creación de Secretaría Estratégica Presidencial

lr.pe

Allison aseguró que su trabajo de campo se viene realizando en zonas que, según sus palabras, no son tomadas en cuenta por las encuestadoras.

"Mi trabajo siempre ha sido en los lugares de mayores necesidades de la ciudad. He ido a Lomas de Carabayllo para hablar con Vaso de Leche y todas me conocen. (…) Las encuestadoras muchas veces no van a esa zona, y entiendo que ahí voy a obtener el voto. Mi trabajo ha sido ahí y es ahí donde la gente más me necesita", señaló.

PUEDES VER: “Los Pulpos” usaron un dron para seguir a Jenns Lara y secuestrarlo

lr.pe

Bruce y López Aliaga siguen punteros en última encuesta del IEP

A menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026, una parte importante del electorado limeño todavía no define su preferencia. El 42,8% de los encuestados no señala por qué candidato votaría, mientras que el 2,1% optaría por el voto blanco o nulo y otro 2% asegura que no acudirá a las urnas. En total, el 47% no respalda a ningún postulante.

PUEDES VER: Fiscal pide la búsqueda y captura del dueño de la camioneta que usaron los autores del cuádruple crimen en Trujillo

lr.pe

Entre los candidatos con mayor respaldo aparecen Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Carlos Bruce, de Somos Perú. El primero registra 20,1% de intención de voto y el segundo alcanza 17,1%, de acuerdo con el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Debido a que la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, ambos se mantienen en empate técnico.

El tercer lugar corresponde a Francis Allison, de Avanza País, quien obtiene 4,7%, seguido por Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 4,1%. Ninguno de los demás postulantes supera el 2%: Susel Paredes alcanza 1,8%; Alberto Tejada, 1,7%; y Ricardo Belmont, 1,2%. Asimismo, Samuel Daza, Elio Riera, Alan Iparraguirre y otros tres candidatos reúnen 2,6% bajo la categoría de otros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Daniel Urresti: “La prisión fue una pérdida de tiempo, no significó otra cosa”

Daniel Urresti: “La prisión fue una pérdida de tiempo, no significó otra cosa”

LEER MÁS
Candidatos a la alcaldía de Lima firman Pacto Ético Electoral: solo 19 postulantes asistieron al evento

Candidatos a la alcaldía de Lima firman Pacto Ético Electoral: solo 19 postulantes asistieron al evento

LEER MÁS
Francis Allison reta a EMAPE tras retiro de cámara en la Costa Verde: “No importa cuántas denuncias me pongan”

Francis Allison reta a EMAPE tras retiro de cámara en la Costa Verde: “No importa cuántas denuncias me pongan”

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025