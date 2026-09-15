Francis Allison resta importancia a encuestas que lo colocan debajo de Bruce y López Aliaga: "La encuesta es la calle"

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Francis Allison, candidato a alcalde de Lima por Avanza País, restó importancia a las encuestas que lo ubican por debajo de postulantes como Carlos Bruce (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Para el alcalde de Magdalena del Mar, la metodología de los estudios de intención de voto que se vienen realizando no es adecuada.

"Las cosas van bien. La encuesta es la calle: la gente se te acerca o no, te sonríe y abraza o no. Yo me siento muy feliz en esta campaña. Entiendo que mi gestión es darle bienestar a los demás. Así me he comportado en cinco periodos como alcalde de Magdalena del Mar. Entender que estoy debajo de los demás hace que la gente se sienta cómoda a mi lado. (…)", indicó en Canal N.

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Allison aseguró que su trabajo de campo se viene realizando en zonas que, según sus palabras, no son tomadas en cuenta por las encuestadoras.

"Mi trabajo siempre ha sido en los lugares de mayores necesidades de la ciudad. He ido a Lomas de Carabayllo para hablar con Vaso de Leche y todas me conocen. (…) Las encuestadoras muchas veces no van a esa zona, y entiendo que ahí voy a obtener el voto. Mi trabajo ha sido ahí y es ahí donde la gente más me necesita", señaló.

Bruce y López Aliaga siguen punteros en última encuesta del IEP

A menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026, una parte importante del electorado limeño todavía no define su preferencia. El 42,8% de los encuestados no señala por qué candidato votaría, mientras que el 2,1% optaría por el voto blanco o nulo y otro 2% asegura que no acudirá a las urnas. En total, el 47% no respalda a ningún postulante.

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Entre los candidatos con mayor respaldo aparecen Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Carlos Bruce, de Somos Perú. El primero registra 20,1% de intención de voto y el segundo alcanza 17,1%, de acuerdo con el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Debido a que la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, ambos se mantienen en empate técnico.

El tercer lugar corresponde a Francis Allison, de Avanza País, quien obtiene 4,7%, seguido por Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 4,1%. Ninguno de los demás postulantes supera el 2%: Susel Paredes alcanza 1,8%; Alberto Tejada, 1,7%; y Ricardo Belmont, 1,2%. Asimismo, Samuel Daza, Elio Riera, Alan Iparraguirre y otros tres candidatos reúnen 2,6% bajo la categoría de otros.