HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Juntos por el Perú plantea comisión de verdad y justicia para investigar las protestas del sur de 2022-2023

La iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos y plantea revisar las muertes, personas heridas y otros daños registrados durante la crisis política, además de evaluar cómo actuaron las instituciones públicas y las fuerzas del orden.

El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.
El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso. | Composición LR | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó en el Senado una moción para crear la Comisión Especial de Estudio y Seguimiento Verdad, Justicia y No Repetición Sur Perú 2022-2023, para poder investigar y documentar los hechos ocurridos durante las protestas sociales ocurridas a finales de 2022 e inicios de 2023, durante el Gobierno de Dina Boluarte.

Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos, representante de Apurímac. El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Susalud sanciona a clínica Delgado por entregar historial clínico de Nadine Heredia sin autorización a Fiscalía

lr.pe

Dicha propuesta también toma como referencia información de la Defensoría del Pueblo sobre las víctimas de la crisis política. Incluso la moción cita un informe de la Defensoría del Pueblo que da un balance de 66 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas del orden.

La comisión tendría entre sus principales tareas establecer qué fue lo que ocurrió durante las protestas, revisar cómo actuaron las entidades públicas y las fuerzas del orden, y examinar las circunstancias de las muertes, las lesiones y otros daños.

Además, la moción plantea determinar responsabilidades por las vías correspondientes y que se formulen medidas de reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.

Pedido de Juntos por el Perú

Pedido de Juntos por el Perú

PUEDES VER: Diputada del Partido Cívico Obras anuncia respaldo de su bancada al gobierno de Keiko Fujimori

lr.pe

¿Qué busca investigar la comisión propuesta por Juntos por el Perú?

La propuesta plantea evaluar la actuación del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como de otras entidades públicas que estuvieron vinculadas con los hechos.

También contempla estudiar el uso de la fuerza, conocer el estado de las investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con las muertes y lesiones, y evaluar las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

PUEDES VER: Hildebrandt responde a carta notarial de Damián Valenzuela: "Este señor cree que habla con un comunicador que se arrastra"

lr.pe

Otro de los puntos comprende las denuncias sobre posibles detenciones irregulares, afectaciones al debido proceso o criminalización indebida de la protesta. La comisión también podría revisar la conservación, trazabilidad y gestión de documentos y evidencias que las instituciones pongan a su disposición.

La moción pone como prioridad los fallecimientos y lesiones registrados en Andahuaylas y Chincheros. Según el documento, Apurímac registró siete personas fallecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Seis de esas muertes corresponden a hechos ocurridos entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022 en Andahuaylas y Chincheros. La relación incorporada en la moción incluye a dos adolescentes de 15 y 16 años, además de jóvenes de entre 18 y 19 años. El séptimo fallecimiento corresponde a un hecho posterior ocurrido en la provincia de Aymaraes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Juntos por el Perú retrocede con interpelación a Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas

Juntos por el Perú retrocede con interpelación a Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas

LEER MÁS
Juntos por el Perú anuncia moción de interpelación contra César Astudillo, ministro del Interior

Juntos por el Perú anuncia moción de interpelación contra César Astudillo, ministro del Interior

LEER MÁS
Comisión de Ética inició indagación contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión a su expareja

Comisión de Ética inició indagación contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión a su expareja

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensor del Pueblo: "Si mañana la señora Keiko disuelve el Congreso, su popularidad subiría tranquilamente 20 o 30%"

Defensor del Pueblo: "Si mañana la señora Keiko disuelve el Congreso, su popularidad subiría tranquilamente 20 o 30%"

LEER MÁS
Susalud sanciona a clínica Delgado por entregar historial clínico de Nadine Heredia sin autorización a Fiscalía

Susalud sanciona a clínica Delgado por entregar historial clínico de Nadine Heredia sin autorización a Fiscalía

LEER MÁS
Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

LEER MÁS
Diputada del Partido Cívico Obras anuncia respaldo de su bancada al gobierno de Keiko Fujimori

Diputada del Partido Cívico Obras anuncia respaldo de su bancada al gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Keiko Fujimori posterga para el 2027 promesa de duplicar pensión 65

Keiko Fujimori posterga para el 2027 promesa de duplicar pensión 65

LEER MÁS
Jurado Electoral Especial de Morropón califica de inconstitucional reelección encubierta

Jurado Electoral Especial de Morropón califica de inconstitucional reelección encubierta

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025