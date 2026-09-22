Rafael López Aliaga llega al debate municipal: así fue el ingreso del líder de Renovación Popular

El candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, llegó a la Biblioteca Municipal Mario Vargas Llosa, el escenario donde se llevará a cabo el debate entre los aspirantes a ocupar el sillón municipal de Lima. López Aliaga llegó a solo minutos de iniciar el debate entre candidatos.

Antes de su llegada, distintos candidatos criticaron su participación, alegando que permitir que el exalcalde de Lima vuelva a repetir el cargo en un nuevo periodo iba en contra de lo que dice el ordenamiento jurídico.

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Debido a su demora en llegar a la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el líder de Renovación Popular no participó de la foto oficial junto a los otros aspirantes a dirigir la comuna limeña.

Ya en el debate, López Aliaga inició su discurso señalando el asesinato de Betsy Mallma, presidenta de la Olla Común. Aseguró que llevaría a cabo una serie de promesas en seguridad ciudadana.