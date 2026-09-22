Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"
Elizabeth León Chinchay mencionó que su visión de Lima es una ciudad "hermosa y resiliente". En ese contexto, resaltó que la última gestión municipal no cumplió con la promesa de "Lima, potencia mundial".
Elizabeth León Chinchay, candidata del partido Frente de la Esperanza 2021, resaltó las deficiencias de la última gestión municipal y resaltó que no se logró la promesa de hace de Lima una potencia mundial.
“Nos contaron que los chanchos vuelan, Lima potencia mundial, hoy he venido aquí a recoger las propuestas y decirles que la tecnología, la inteligencia artificial, hoy tiene que ser la punta de lanza que tiene que llevar adelante un gobierno”, dijo y fue interrumpida por llegar al límite de tiempo.
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López Aliaga estaba sentado justo detrás de ella cuando hizo referencia a su principal promesa de campaña y solo atinó a reírse.