Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"

Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"

Elizabeth León Chinchay, candidata del partido Frente de la Esperanza 2021, resaltó las deficiencias de la última gestión municipal y resaltó que no se logró la promesa de hace de Lima una potencia mundial.

“Nos contaron que los chanchos vuelan, Lima potencia mundial, hoy he venido aquí a recoger las propuestas y decirles que la tecnología, la inteligencia artificial, hoy tiene que ser la punta de lanza que tiene que llevar adelante un gobierno”, dijo y fue interrumpida por llegar al límite de tiempo.

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López Aliaga estaba sentado justo detrás de ella cuando hizo referencia a su principal promesa de campaña y solo atinó a reírse.