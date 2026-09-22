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Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"

Elizabeth León Chinchay mencionó que su visión de Lima es una ciudad "hermosa y resiliente". En ese contexto, resaltó que la última gestión municipal no cumplió con la promesa de "Lima, potencia mundial".

Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"
Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"
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Elizabeth León Chinchay, candidata del partido Frente de la Esperanza 2021, resaltó las deficiencias de la última gestión municipal y resaltó que no se logró la promesa de hace de Lima una potencia mundial.

“Nos contaron que los chanchos vuelan, Lima potencia mundial, hoy he venido aquí a recoger las propuestas y decirles que la tecnología, la inteligencia artificial, hoy tiene que ser la punta de lanza que tiene que llevar adelante un gobierno”, dijo y fue interrumpida por llegar al límite de tiempo.

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López Aliaga estaba sentado justo detrás de ella cuando hizo referencia a su principal promesa de campaña y solo atinó a reírse.

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