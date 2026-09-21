Es falso que este video de un accidente de motociclistas corresponda a Trujillo: las imágenes son de Monterrey, México

LO FALSO:

Se ha difundido el video de un accidente protagonizado por dos motociclistas como si hubiera ocurrido en Trujillo.

LO VERDADERO:

El video es auténtico, pero el accidente no ocurrió en Trujillo, sino en Monterrey, Nuevo León, México. Las imágenes corresponden a un hecho registrado en la avenida Cuauhtémoc durante una rodada de motociclistas por los festejos del Grito de Independencia.

En redes sociales circulan publicaciones que difunden un video de una pareja de motociclistas realizando maniobras y chocando contra un automóvil como si el hecho hubiera ocurrido en alguna de las distintas ciudades de Trujillo. El mismo material ha sido atribuido a Trujillo, Perú; Trujillo, Honduras, y Trujillo, Venezuela. Sin embargo, estas versiones presentan una ubicación incorrecta del accidente.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Instagram. Al cierre de esta nota, el video viral acumulaba más de 8.000 ‘Me gusta’.

Publicación viral. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió localizar el origen del video y encontrar publicaciones de medios mexicanos que registraron el mismo accidente en Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió la noche del 15 de septiembre de 2026, durante una rodada de motociclistas por las calles del centro de esta ciudad. Los medios de aquel país identificaron el lugar como la avenida Cuauhtémoc, en el cruce con Aramberri.

Nota del medio mexicano Cumbre Informativa. Foto: Cumbre Informativa

Nota del medio mexicano Quadratin. Foto: Quadratin

Con la información proporcionada por estos medios, se pudo contrastar la ubicación mediante Google Maps y comprobar que las características de las calles y del cruce que aparecen en el video coinciden con la intersección de la avenida Cuauhtémoc y Aramberri, en el Centro de Monterrey. Este contraste permite confirmar que las imágenes corresponden a esta ciudad mexicana y no a alguna de las localidades de Trujillo a las que fueron atribuidas en redes sociales.

Comparación con la Av. Cuauhtémoc. Fotos: Facebook / Google Maps | Composición: LR

Comparación con la Av. Cuauhtémoc. Fotos: Facebook / Google Maps | Composición: LR

El accidente ocurrió durante una rodada nocturna de motociclistas realizada en Monterrey por los festejos del Grito de Independencia de México. Durante el recorrido, algunos participantes realizaron maniobras conocidas como “caballitos”. En uno de estos momentos, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó chocando contra un automóvil detenido en la avenida Cuauhtémoc.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video de un accidente protagonizado por dos motociclistas como si hubiera ocurrido en alguna de las ciudades de Trujillo en Perú, Honduras o Venezuela. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que una búsqueda inversa permitió localizar el video original y publicaciones de medios mexicanos que ubican el hecho en Monterrey, Nuevo León. Además, la ubicación fue corroborada mediante Google Maps, donde se comprobó que las características de las calles coinciden con la avenida Cuauhtémoc. El accidente ocurrió durante una rodada por los festejos del Grito de Independencia de México, en septiembre de 2026.