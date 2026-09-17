"Estas cifras no son h....": Diputado Jesús Pérez lanza insulto a ministro Astudillo y este se retira del hemiciclo

El diputado hizo referencia a un episodio donde el ministro se refirió con el mismo término a un informe presentado ante el Congreso. Foto: composición LR

El diputado hizo referencia a un episodio donde el ministro se refirió con el mismo término a un informe presentado ante el Congreso. Foto: composición LR

El diputado Jesús Pérez, de la bancada Juntos por el Perú, protagonizó un tenso cruce con el ministro del Interior, César Astudillo, durante la sesión de interpelación a César Astudillo realizada el último jueves en la Cámara de Diputados.

Tras exponer cifras sobre el aumento de homicidios en el país, el parlamentario le dijo al titular del Interior: "Señor ministro, estas cifras no son huev***s". La frase generó un abrupto retiro de Astudillo del hemiciclo, que regresó minutos después para continuar con el pliego interpelatorio.

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El incidente ocurrió cuando Jesús Pérez detalló el incremento de homicidios con armas de fuego entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre. Según el legislador, la cifra superó las 250 víctimas y representa un alza de 77,5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales. El congresista mencionó además aumentos específicos en varias regiones: 90,5% en Piura, 90% en Ica, 89,3% en La Libertad, 85,7% en el Callao y 78,7% en Lima.

El presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, intervino de inmediato. Le pidió al diputado retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto parlamentario. Pérez no accedió del todo. Continuó su intervención, esta vez en quechua, después de que se le advirtiera que debía expresarse "en los términos adecuados".

La reacción no tardó en llegar desde la bancada fujimorista. La congresista Cecilia Chacón señaló que el problema no era el uso del idioma originario, sino los "improperios en español" que, según dijo, el legislador también podría haber repetido en quechua. Chacón pidió que se traduzca lo dicho por Pérez para determinar si correspondía una sanción conforme al reglamento del Congreso.

Astudillo regresó al hemiciclo minutos después de su retiro y respondió con dureza. Sostuvo que no se podía permitir que un diputado lo insultara de esa forma, y menos en quechua, aunque evitó responder en el mismo tono. Calificó lo ocurrido de "bajeza" y remarcó que no pensaba caer en ese nivel de confrontación, pese a estar en condiciones de replicar en el momento.

La frase del diputado no fue casual. Hizo referencia directa a un episodio previo protagonizado por el propio ministro. Días antes, Astudillo había dejado abierto su micrófono durante una sesión en el Congreso y se le escuchó preguntar a un asistente cómo hacer para leer tanta documentación, con el mismo término que luego usó Pérez.