Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOCienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

"Estas cifras no son h....": Diputado Jesús Pérez lanza insulto a ministro Astudillo y este se retira del hemiciclo

El presidente del Congreso, Óscar Reto, pidió al legislador de Juntos por el Perú retirar la expresión, pero este continuó su intervención en quechua. El ministro calificó el hecho de "bajeza" y la bancada fujimorista exigió traducir lo dicho para evaluar una sanción.

El diputado hizo referencia a un episodio donde el ministro se refirió con el mismo término a un informe presentado ante el Congreso. Foto: composición LR
El diputado hizo referencia a un episodio donde el ministro se refirió con el mismo término a un informe presentado ante el Congreso. Foto: composición LR
google iconLa República en Google

El diputado Jesús Pérez, de la bancada Juntos por el Perú, protagonizó un tenso cruce con el ministro del Interior, César Astudillo, durante la sesión de interpelación a César Astudillo realizada el último jueves en la Cámara de Diputados.

Tras exponer cifras sobre el aumento de homicidios en el país, el parlamentario le dijo al titular del Interior: "Señor ministro, estas cifras no son huev***s". La frase generó un abrupto retiro de Astudillo del hemiciclo, que regresó minutos después para continuar con el pliego interpelatorio.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

lr.pe

El incidente ocurrió cuando Jesús Pérez detalló el incremento de homicidios con armas de fuego entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre. Según el legislador, la cifra superó las 250 víctimas y representa un alza de 77,5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales. El congresista mencionó además aumentos específicos en varias regiones: 90,5% en Piura, 90% en Ica, 89,3% en La Libertad, 85,7% en el Callao y 78,7% en Lima.

El presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, intervino de inmediato. Le pidió al diputado retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto parlamentario. Pérez no accedió del todo. Continuó su intervención, esta vez en quechua, después de que se le advirtiera que debía expresarse "en los términos adecuados".

Puedes ver

Diputada Catherin Palomino habría pedido a sus trabajadores pagar de su bolsillo cuadros y alimentos para su despacho

lr.pe

La reacción no tardó en llegar desde la bancada fujimorista. La congresista Cecilia Chacón señaló que el problema no era el uso del idioma originario, sino los "improperios en español" que, según dijo, el legislador también podría haber repetido en quechua. Chacón pidió que se traduzca lo dicho por Pérez para determinar si correspondía una sanción conforme al reglamento del Congreso.

Astudillo regresó al hemiciclo minutos después de su retiro y respondió con dureza. Sostuvo que no se podía permitir que un diputado lo insultara de esa forma, y menos en quechua, aunque evitó responder en el mismo tono. Calificó lo ocurrido de "bajeza" y remarcó que no pensaba caer en ese nivel de confrontación, pese a estar en condiciones de replicar en el momento.

La frase del diputado no fue casual. Hizo referencia directa a un episodio previo protagonizado por el propio ministro. Días antes, Astudillo había dejado abierto su micrófono durante una sesión en el Congreso y se le escuchó preguntar a un asistente cómo hacer para leer tanta documentación, con el mismo término que luego usó Pérez.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: partido por la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Política

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo

Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia

Ejército simuló entrega de helicópteros rusos reparados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo

Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia

Ejército simuló entrega de helicópteros rusos reparados