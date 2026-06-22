Juez Concepción Carhuancho tras sanción de la JNJ: "Considero mi suspensión injusta y desproporcionada"

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El suspendido juez Richard Concepción Carhuancho calificó de 'injusta y desproporcionada' la medida cautelar de seis meses dictada en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, señaló que los principales cargos que le imputan —como el presunto adelanto de opinión por el caso Nicanor Boluarte y el borrado de imágenes— ya fueron archivados hasta en tres oportunidades previas por la Autoridad Nacional de Control (ANC).

“[Sobre su suspensión] Creo yo que por dictar clases no universitarias, por cantar y por el tema del presunto adelanto de opinión y borrado de la imagen, que ya está archivado, no es razonable, es injusta”, señaló en una entrevista para La República.

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Cuáles son los cargos en su contra

El primer cargo, calificado como 'muy grave' por la JNJ, está vinculado a un presunto adelanto de opinión y la supuesta eliminación de pruebas en el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

La imputación sostiene que, durante una clase virtual para la institución Udeapolis, el magistrado compartió una diapositiva con la imagen del investigado y, poco después, solicitó que se eliminara esa parte del video.

“La Sala Superior cuando desestimó la recusación formulada en mi contra. Y ahí dijo textualmente que la sola puesta de esa imagen no constituía un adelanto de opinión, porque yo no había emitido ninguna palabra, frase ni comentario”, señaló en una entrevista para La República.

Posteriormente, también pidió que se borrara esa parte del video de su conferencia, lo cual fue interpretado como un posible adelanto de opinión. Sin embargo, precisó que la decisión fue tomada para evitar polémicas.

"A ver el tema muy controversial que se había generado, yo mismo le pedí a la entidad Udeapolis que retire esa imagen. Eso fue todo".

El magistrado sostuvo que el órgano de control interno del Poder Judicial ya había archivado esos cargos en su contra en tres causas distintas, mediante los expedientes 3222-2024, 3068-2024 y 3000-2025, por lo que considera que esta nueva sanción vulnera sus derechos fundamentales.

El segundo y el tercer cargo que afronta tienen que ver con sus actividades fuera del juzgado: dictar clases en un instituto privado y cantar el clásico tema 'Triciclo Perú' en un evento cultural del portal LP Pasión por el Derecho. Frente a ello, el magistrado defendió su derecho a la docencia.

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“La Constitución y la Ley de la Carrera Judicial me facultan a ejercer la docencia, hasta un límite de ocho horas semanales. (…) Varios magistrados de diferentes niveles dictan. Sin embargo, a mí se me está procesando y a mí se me está suspendiendo del cargo”, indicó.

El nuevo proceso por frenar 'leyes procrimen'

Además de esta suspensión, la JNJ le abrió otro proceso disciplinario por 'falta muy grave'. Esta vez lo investigan por aplicar el control difuso, una herramienta constitucional que faculta a los magistrados a dejar sin efecto aquellas leyes que chocan con la Constitución. Carhuancho recurrió a esta figura para inaplicar dos normas del Congreso altamente cuestionadas por considerarse 'leyes procrimen'.

Específicamente, el magistrado suspendió la aplicación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, en el caso de un coronel procesado por ejecuciones de civiles, y la norma que recortó los alcances para perseguir el crimen organizado, en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Sin embargo, para evitar cuestionamientos por interferir en la independencia del juez, la JNJ lo acusó de una supuesta falta al no haber enviado sus resoluciones en 'consulta' a la Corte Suprema para la revisión del caso.

Por ley, un juez solo debe enviar su fallo en consulta a la máxima instancia si ninguna de las partes apela la decisión. Por eso, Concepción Carhuancho explicó que la acusación de la JNJ no tiene lógica, ya que en sus casos apelaron de inmediato para intentar revertir su decisión.

"Como fue apelada ya no elevé en consulta sino en apelación al Tribunal Superior. Y de hecho el Tribunal Superior se abocó al caso, convocó incluso a una audiencia y resolvió el caso (...), con lo cual esta imputación porque no elevé en consulta, no tendría sentido", argumentó el juez.