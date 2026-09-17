Ministro César Astudillo será interpelado: estas son las 27 preguntas que responderá ante la Cámara de Diputados

El ministro del Interior, César Astudillo, se presentará este 17 de septiembre ante la Cámara de Diputados para contestar un pliego interpelatorio. Las preguntas formuladas desde la Cámara Baja son 27 y están divididas en cuatro bloques.

Primer bloque

El primer bloque se denomina 'Seguridad Ciudadana y Medidas Efectivas contra la Criminalidad' y consta de las siguientes preguntas:

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¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados?

¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas?

¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad?

¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana?

¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen?

¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué plan de trabajo y qué acciones ha implementado para dar protección a los vecinos ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?

¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP, en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar las labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos, dada la cifra de víctimas entre líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales?

¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes y viene aplicando su sector para enfrentar el crimen organizado transnacional?

¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado?

Segundo bloque

El segundo bloque está relacionado con el general Óscar Arriola y se denomina 'Cese en el cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, quien es investigado por corrupción y ha ocupado dicho alto cargo durante tres gobiernos consecutivos'. Cabe señalar que este bloque fue propuesto antes de que Arriola renunciara a su cargo como jefe de la PNP y Fredy López Mendoza asumiera como nuevo comandante general. Las preguntas de esta sección son las siguientes:

¿Por qué motivo mantiene en el cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, quien ha perdido totalmente el liderazgo sobre los miembros de la PNP, la confianza del propio Gobierno de turno y de la población?

¿Cree usted que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, es una persona idónea para comandar la Policía Nacional del Perú, habiendo demostrado su ineptitud para lograr ubicar y capturar al prófugo Vladimir Cerrón, así como en el manejo del presupuesto destinado a la compra de equipamiento y modernización de la PNP, además de tener investigaciones de índole penal?

¿Cuál es la salida jurídica que tiene su despacho para cesar en el cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola?

¿Por qué no se le ha separado temporalmente del cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, por su ineptitud en el manejo del presupuesto público destinado a gastos de logística y operatividad policial, causando agravio a la institución policial, al no haber ejecutado gran parte del presupuesto para la modernización de la Policía y haber devuelto dicho dinero al Ministerio de Economía para ser utilizado en el Fenómeno del Niño?

Tercer bloque

El tercer segmento se titula 'Nombramiento de una investigada por corrupción durante el Gobierno de José Enrique Jerí Oré'. En este apartado se aborda el nombramiento de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, cargo que asumió el pasado 10 de agosto. Estas son las preguntas:

¿Reconoce usted haber nombrado a la ciudadana Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, quien cuenta con investigaciones fiscales pendientes, entre ellas una investigación seguida en su contra y otros por corrupción de funcionarios cuando era jefa de Recursos Humanos del MINEDU, donde fue sindicada como responsable de contrataciones irregulares? En dicha investigación, la Fiscalía Anticorrupción del Centro, conjuntamente con la DIRCOCOR-PNP, allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco, entre ellos el domicilio de esta funcionaria.

¿Quién recomendó a la investigada Magali Ella Meza Mundaca para el cargo de directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior?

¿Cómo garantiza usted, como ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al Gobierno?

¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas?

Cuarto bloque

Finalmente, el último bloque se denomina 'Sobre las credenciales para ser ministro del Interior'. En este apartado se cuestiona su idoneidad para ocupar el cargo que el Gobierno de Keiko Fujimori le ha encargado.