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Josué Gutiérrez alienta al cierre del Congreso para reacomodarse en el poder

CAMBIOS. Vocero del partido OBRAS consideró que Josué Gutiérrez está descalificado para seguir en el cargo tras sus declaraciones. Politólogo consideró que los acuerdos del anterior Congreso que lo llevaron a encabezar la Defensoría, ahora se han debilitado.

Defensor del Pueblo es cuestionado luego de señalar que la popularidad de Keiko Fujimori crecería si cerrara el Congreso. Foto: difusión
Defensor del Pueblo es cuestionado luego de señalar que la popularidad de Keiko Fujimori crecería si cerrara el Congreso. Foto: difusión
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Las cuatro bancadas del Senado del bloque de oposición rechazaron las declaraciones del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien insinuó que la disolución del Congreso traería réditos en popularidad para Keiko Fujimori.

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“Te voy a decir otra cosa cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo veinte o treinta puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios”, señaló en una entrevista.

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Tras ello, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras firmaron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “categórico rechazo a las incitaciones golpistas del Defensor del Pueblo”. El documento sostuvo que las palabras del funcionario representan “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”.

Además, el texto —firmado por  los voceros Flavio Figallo, Alfonso López Chau, José Castillo y Daniel Barragán— señala que desde el Senado tomarán acciones en su contra. “Cuestionar su existencia (del Congreso) o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática”, remarcaron.

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Por su parte, la mandataria restó importancia a lo dicho por Gutiérrez y lo calificó como un “desliz”. Rechazó que exista una intención de cerrar el Congreso.

Asimismo, desde un pronunciamiento de la Defensoría, señalaron que se trató del “análisis de un posible escenario hipotético”, pero que no constituía alguna exhortación a disolver el Congreso y que las palabras de Gutiérrez fueron interpretadas “erróneamente”.

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Ataque a la Constitución

Para el politólogo Adrian Risco las declaraciones del defensor del Pueblo tienen un cálculo político. “Probablemente opinó buscando posicionarse”, sostuvo. Explicó que el cambio de gobierno y la llegada de nuevos congresistas reacomodaron el tablero político, y que los acuerdos que llevaron a Gutiérrez a la cabeza de la Defensoría podrían haberse desgastado.

Para Risco, hablar de un cierre del Congreso nunca es un comentario menor. Menos aún si proviene de una autoridad que, por función, debería resguardar el orden democrático.
El analista remarcó que ese tipo de frases generan reacciones inmediatas y de peso, tal como ha ocurrido, y que Gutierrez ahora deberá asumir el peso de sus  declaraciones.

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“Eso naturalmente genera muchas reacciones y, desde el Senado, la oposición ya ha pedido su renuncia y anunciado acciones por considerarlo un “atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”. Tenemos que recordar que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado puede iniciarle un procedimiento para removerlo por falta grave. Y esa comisión la preside Juntos por el Perú”, detalló.

Consultado sobre el fondo constitucional del debate, Risco fue claro. “Lo que se estaría violando al plantear un cierre del Congreso es la propia esencia de nuestra Constitución”, señaló. Aclaró que sí existe un mecanismo legal para disolver la Cámara de Diputados, pero solo después de que esta rechace dos cuestiones de confianza al gobierno.

Agregó que la Junta de Portavoces de esa cámara puede rechazar una cuestión de confianza sin que eso cuente como una negativa de fondo, y que llegar a un escenario de disolución real exige una suma de condiciones que, hasta ahora, no se han dado.

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“Debe pensar en presentar su renuncia”

Para el vocero del partido Obras, Daniel Barragán, el defensor del Pueblo debería presentar su renuncia y calificó como “vergonzosas” sus declaraciones por ir en contra de lo que, precisamente, debería de resguardar su institución.

“Estas actitudes antidemocráticas y que van en contra de la constitucionalidad del país, pues lógicamente el defensor del Pueblo debe pensar seriamente en su renuncia”, sostuvo.

Además, consideró que la situación no se puede denominar como un “lapsus” del Defensor, sino como una actitu antidemocrática que tiene internalizada y que lo descalifica para ocupar el cargo.

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