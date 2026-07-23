Josué Gutiérrez insiste en defender a Cerrón y justifica su clandestinidad

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió este martes el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Gutiérrez calificó la decisión como "estrictamente ajustada a la ley" y fue más allá: sostuvo que una persona sentenciada de forma injusta tiene derecho a escapar.

En declaraciones para RPP, señaló: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución".

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

El defensor del Pueblo sustentó su postura en lo que llamó actos nulos. Para Gutiérrez, una imputación penal puede carecer de sustento desde su origen. Si ese proceso termina en una condena con pena efectiva, dijo, la persona ya no enfrenta una sanción legítima. Enfrenta, según su lectura, una persecución.

Gutiérrez no limitó su crítica al caso de Cerrón. Habló de una "instrumentalización del sistema de justicia con fines persecutorios" que, según él, se repite en el país. Fue enfático en that no se trata de un hecho aislado: "No lo digo en el caso Cerrón, lo puedo decir en mil casos y ahora más con pruebas", aseguró, sin dar nombres ni detalles de esos casos.

Vladimir Cerrón celebró sentencia del TC en sus redes sociales

Vladimir Cerrón usó su cuenta de X para reaccionar al fallo del Tribunal Constitucional dos días antes de las declaraciones de Gutiérrez. El 21 de julio escribió que el TC ordenó su libertad porque fue "perseguido por una arbitrariedad judicial" y no por "componendas". Atribuyó ese supuesto abuso judicial a una estrategia que, según él, buscó perjudicar a la izquierda socialista durante las últimas elecciones generales.

En un segundo mensaje publicado el mismo día, Cerrón calificó su etapa fuera del alcance de la justicia como "tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad". La describió como un espacio que, dijo, no resulta ajeno para los socialistas. La presentó también como una derrota a lo que llamó injusticia, y como una reafirmación de sus convicciones políticas. Cerró el mensaje con la frase "¡Hasta Más Allá de la Victoria!".

Los dos pronunciamientos de Cerrón llegan antes de que Gutiérrez respalde en RPP el fallo del TC y justifique la fuga frente a sentencias que un procesado considere injustas. La coincidencia entre el discurso de Cerrón, que reivindica su tiempo prófugo como un acto de resistencia, y la postura del defensor del Pueblo, que legitima esa misma lógica de evasión, refuerza el cuestionamiento sobre el respaldo institucional que recibió el líder de Perú Libre tras años fuera del alcance de la justicia peruana.