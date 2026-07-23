HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Josué Gutiérrez insiste en defender a Cerrón y justifica su clandestinidad

El defensor del Pueblo respaldó el fallo del Tribunal Constitucional que benefició a Vladimir Cerrón y afirmó que los sentenciados de forma injusta deben huir de la justicia.

Defensor del Pueblo respaldó resolución del TC a favor de Vladimir Cerrón. Foto: composición LR
Defensor del Pueblo respaldó resolución del TC a favor de Vladimir Cerrón. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió este martes el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Gutiérrez calificó la decisión como "estrictamente ajustada a la ley" y fue más allá: sostuvo que una persona sentenciada de forma injusta tiene derecho a escapar.

Únete a nuestro canal de política y economía

En declaraciones para RPP, señaló: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución".

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

lr.pe

El defensor del Pueblo sustentó su postura en lo que llamó actos nulos. Para Gutiérrez, una imputación penal puede carecer de sustento desde su origen. Si ese proceso termina en una condena con pena efectiva, dijo, la persona ya no enfrenta una sanción legítima. Enfrenta, según su lectura, una persecución.

Gutiérrez no limitó su crítica al caso de Cerrón. Habló de una "instrumentalización del sistema de justicia con fines persecutorios" que, según él, se repite en el país. Fue enfático en that no se trata de un hecho aislado: "No lo digo en el caso Cerrón, lo puedo decir en mil casos y ahora más con pruebas", aseguró, sin dar nombres ni detalles de esos casos.

PUEDES VER: Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

lr.pe

Vladimir Cerrón celebró sentencia del TC en sus redes sociales

Vladimir Cerrón usó su cuenta de X para reaccionar al fallo del Tribunal Constitucional dos días antes de las declaraciones de Gutiérrez. El 21 de julio escribió que el TC ordenó su libertad porque fue "perseguido por una arbitrariedad judicial" y no por "componendas". Atribuyó ese supuesto abuso judicial a una estrategia que, según él, buscó perjudicar a la izquierda socialista durante las últimas elecciones generales.

En un segundo mensaje publicado el mismo día, Cerrón calificó su etapa fuera del alcance de la justicia como "tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad". La describió como un espacio que, dijo, no resulta ajeno para los socialistas. La presentó también como una derrota a lo que llamó injusticia, y como una reafirmación de sus convicciones políticas. Cerró el mensaje con la frase "¡Hasta Más Allá de la Victoria!".

Los dos pronunciamientos de Cerrón llegan antes de que Gutiérrez respalde en RPP el fallo del TC y justifique la fuga frente a sentencias que un procesado considere injustas. La coincidencia entre el discurso de Cerrón, que reivindica su tiempo prófugo como un acto de resistencia, y la postura del defensor del Pueblo, que legitima esa misma lógica de evasión, refuerza el cuestionamiento sobre el respaldo institucional que recibió el líder de Perú Libre tras años fuera del alcance de la justicia peruana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Josué Gutiérrez justifica alerta sobre presunto fraude: "Los hechos fueron ciertos"

Josué Gutiérrez justifica alerta sobre presunto fraude: "Los hechos fueron ciertos"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, descarta existencia de un fraude electoral

Elecciones 2026: Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, descarta existencia de un fraude electoral

LEER MÁS
Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sagasti: “Si insiste en esa conducta absurda, (Rospigliosi) que vaya a recoger la banda al despacho presidencial"

Sagasti: “Si insiste en esa conducta absurda, (Rospigliosi) que vaya a recoger la banda al despacho presidencial"

LEER MÁS
Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

LEER MÁS
Jefe de la PNP se justifica tras fallar en capturar a Vladimir Cerrón: "Han habido intervenciones de 9 a 10 inmuebles"

Jefe de la PNP se justifica tras fallar en capturar a Vladimir Cerrón: "Han habido intervenciones de 9 a 10 inmuebles"

LEER MÁS
Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio

LEER MÁS
Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Mesa Directiva aprobó compensación extraordinaria para efectivos PNP y FF.AA que brindan seguridad en el Congreso

Mesa Directiva aprobó compensación extraordinaria para efectivos PNP y FF.AA que brindan seguridad en el Congreso

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025