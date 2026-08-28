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¿Tienes el DNI vencido o amarillo? Reniec confirma que podrás votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La prórroga del DNI vencido se extenderá hasta el 4 de octubre de 2026 exclusivamente para la votación. Reniec recomienda mantener el DNI actualizado para otros trámites administrativos.

Esta medida, oficializada el 28 de agosto, busca garantizar el derecho al sufragio de más de 26 millones de ciudadanos, beneficiando a 1.7 millones con DNI ya expirado.
Esta medida, oficializada el 28 de agosto, busca garantizar el derecho al sufragio de más de 26 millones de ciudadanos, beneficiando a 1.7 millones con DNI ya expirado. | Foto: Andina/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido o por vencer en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. La medida fue oficializada este viernes 28 de agosto y busca garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio en todo el país.

La autorización alcanza a quienes tengan DNI azul, amarillo o electrónico, incluidas sus distintas versiones, incluso si el documento ya perdió vigencia. Según el padrón electoral, más de 26 millones de ciudadanos participarán en estos comicios y 1 millón 735 mil 329 tienen actualmente el DNI vencido, por lo que podrán acogerse a esta disposición excepcional.

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¿Hasta cuándo se podrá votar con el DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Reniec prorrogó de manera excepcional la vigencia de los documentos vencidos o próximos a vencer hasta el domingo 4 de octubre de 2026. Sin embargo, esta ampliación se aplicará únicamente para identificar a los ciudadanos al momento de sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales.

La entidad precisó que tener el DNI desactualizado no elimina la condición de ciudadano ni el derecho al voto. La resolución también será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), instituciones que deberán adoptar las acciones correspondientes dentro de sus competencias para el desarrollo de la jornada electoral.

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Qué tipos de DNI serán válidos para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Los electores podrán identificarse con el DNI azul, el DNI amarillo o cualquiera de las versiones del documento electrónico, como DNIe 1.0, 2.0 y 3.0. La autorización se mantendrá aunque estos documentos estén vencidos. Además, los ciudadanos mayores de edad que todavía tengan un DNI emitido cuando eran menores también podrán utilizarlo para votar.

Pese a esta facilidad, Reniec recomendó mantener actualizado el documento de identidad para realizar otros procedimientos fuera del proceso electoral. La institución informó que, hasta el 26 de agosto, más de 600 mil DNI de personas mayores de edad permanecían pendientes de recojo en agencias, centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y otras sedes del país. Por ello, exhortó a quienes ya completaron el trámite a retirar sus documentos en el lugar seleccionado.

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