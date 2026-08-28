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Rosa María Palacios sobre el caso Roberto Cerimedo: "Si hay relación con el Perú y con el gobierno de Keiko Fujimori"

Rosa María Palacios comentó en su programa 'Sin Guion' los vínculos entre Keiko Fujimori y Fernando Cerimedo, publicista político procesado por intento de feminicidio, a través del asesor Carlos Díaz-Rosillo.

Rosa María Palacios comentó la revelación de La República alrededor de los nexos entre Cerimedo y este gobierno | Composición: LR.
Rosa María Palacios comentó la revelación de La República alrededor de los nexos entre Cerimedo y este gobierno | Composición: LR.
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En la última edición del programa 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios habló sobre la revelación hecha por La República acerca de los nexos entre Keiko Fujimori y Fernando Cerimedo, publicista político que afronta un proceso por intento de feminicidio y que ha sido vinculado con diversas campañas políticas de personajes de derecha a lo largo de la región. Palacios señaló que Carlos Díaz-Rosillo, asesor de la presidenta, aparece en una fotografía junto a Cerimedo y que, además, Fujimori ha asistido a eventos en los que estuvieron presentes personajes del entorno del publicista.

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"Ya tenemos fotografías del señor Cerimedo en relación con otro asesor directo de Keiko Fujimori. El señor Díaz-Rosillo es públicamente asesor de Keiko Fujimori y es amigo cercano del señor Fernando Cerimedo. Keiko Fujimori se ha relacionado con estos personajes. ¿A qué se dedican estos asesores? A hacer campañas de desinformación, a contratar 'granjas de trolls' y sembrar información falsa", señaló.

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Palacios indicó que, tras el arresto de Cerimedo, se hizo público que este personaje contaba con un sistema informático para compartir diversos bulos a favor de las campañas políticas de personajes de extrema derecha, entre ellas las campañas que promovieron denuncias de supuesto fraude en los últimos procesos electorales. La conductora de 'Sin Guion' relató que, además, la creación de usuarios falsos para atacar a voces incómodas para estas candidaturas es otra de las estrategias utilizadas y que, en más de una ocasión, ella misma ha sufrido ataques de este tipo.

“Las campañas de desinformación en plena campaña política son muy efectivas. (…) Muchos pensábamos que estos personajes iban a estar mucho más involucrados en la campaña de Rafael López Aliaga. Pero, aparentemente, se han vinculado mucho más con la campaña de Keiko Fujimori. (…) El señor Cerimedo no trabaja gratis, y estos tampoco. El señor Damián Valenzuela ha señalado que no conoce a Fernando Cerimedo. Fuentes de La República informaron que, más bien, Valenzuela es competencia de Cerimedo. (…) Así que, finalmente, llegó la relación. Parecía que no había relación con el Perú, pero sí hay relación con el Perú y con el Gobierno de Keiko Fujimori”, apuntó.

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