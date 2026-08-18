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Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

La norma establece una serie de medidas frente a las intensas precipitaciones previstas para los próximos meses y autoriza recursos para intervenciones en zonas vulnerables.

Keiko Fujimori adelantó medidas para combatir los efectos del Fenómeno El Niño | Foto: Presidencia
Keiko Fujimori adelantó medidas para combatir los efectos del Fenómeno El Niño | Foto: Presidencia
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El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas extraordinarias ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño que se dará entre 2026 y 2027. La norma contempla acciones de prevención y preparación frente al riesgo de inundaciones y movimientos en masa, así como recursos para su ejecución.

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Decreto de Urgencia publicado | Foto: El Peruano.

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