Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

Keiko Fujimori adelantó medidas para combatir los efectos del Fenómeno El Niño | Foto: Presidencia

Keiko Fujimori adelantó medidas para combatir los efectos del Fenómeno El Niño | Foto: Presidencia

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El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas extraordinarias ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño que se dará entre 2026 y 2027. La norma contempla acciones de prevención y preparación frente al riesgo de inundaciones y movimientos en masa, así como recursos para su ejecución.

Decreto de Urgencia publicado | Foto: El Peruano.

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