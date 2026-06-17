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Política

Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

El candidato a la Alcaldía de Lima cuestionó la posibilidad de que Rafael López Aliaga participe en las elecciones municipales como teniente alcalde. Según afirmó, dicho mecanismo buscaría mantenerlo en el cargo pese a la prohibición de reelección vigente en el país.

Bruce cuestionó la candidatura de López Aliaga. Foto: composición LR
Bruce cuestionó la candidatura de López Aliaga. Foto: composición LR
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El candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Bruce, criticó la eventual postulación de Rafael López Aliaga como teniente alcalde en los próximos comicios municipales y aseguró que dicha fórmula permitiría restaurar la reelección de manera irregular. En entrevista con Exitosa, sostuvo que el actual alcalde capitalino buscaría mantenerse en el cargo mediante un mecanismo que, a su juicio, constituye un fraude a la ley. "Eso se llama fraude a la ley, eso no se puede hacer. Es violar la norma que impide la reelección", declaró.

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Bruce señaló que escuchó recientemente a López Aliaga expresar públicamente su intención de continuar al frente de la Municipalidad de Lima. Según indicó, incluso cuenta con una grabación en la que el líder de Renovación Popular explica su estrategia electoral. "Yo escuché la semana pasada y tengo la grabación donde el señor López Aliaga anuncia que quiere volver a ser alcalde de Lima y después dijo: 'Por eso voy a postular a teniente alcalde'", afirmó.

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El exalcalde de Surco sostuvo que la figura planteada consistiría en integrar una lista encabezada por otra persona para luego asumir la conducción del municipio. En ese sentido, cuestionó que el candidato principal sea una persona de avanzada edad y planteó la posibilidad de una eventual renuncia. "Van a utilizar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", manifestó durante la entrevista.

Asimismo, Bruce recordó que la legislación peruana prohíbe actualmente la reelección inmediata de alcaldes, aunque precisó que personalmente no comparte dicha restricción. Sin embargo, remarcó que la norma se encuentra vigente y debe respetarse. "Estoy en contra, pero está vigente", señaló. Además, expresó su confianza en que los organismos electorales revisen cualquier candidatura que pueda interpretarse como un intento de eludir las reglas establecidas.

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Carlos Bruce advierte que un precedente podría extenderse a otros cargos de elección popular

Carlos Bruce afirmó que permitir una candidatura de estas características abriría la puerta para que otras autoridades utilicen mecanismos similares en futuros procesos electorales. Según explicó, el problema no se limita al ámbito municipal, sino que podría trasladarse a elecciones regionales o incluso presidenciales.

Para sustentar su posición, planteó un escenario hipotético en el que un líder político postule a un cargo secundario para luego asumir el principal tras la renuncia del titular elegido. A su juicio, ello vaciaría de contenido las restricciones establecidas por la legislación electoral peruana.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los meses, Miki Torres renuncia y ella asume la presidencia", indicó. Para Bruce, un caso de ese tipo demostraría que la prohibición de reelección puede ser burlada mediante acuerdos políticos previos.

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