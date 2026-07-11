Madre de Dios. Los 21 detenidos en La Pampa con armamento y mercurio podrían quedar libres

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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios (Cuarto Despacho), a cargo del fiscal provincial William Salas Herrera, requirió 18 meses de prisión preventiva para 21 investigados que fueron detenidos en La Pampa, tras un enfrentamiento que dejó dos fallecidos y un herido. Ellos son acusados por los delitos de banda criminal, minería ilegal agravada y tenencia ilegal de armas y municiones.



El pedido fiscal fue presentado ante el juzgado respectivo, que aprobó con anterioridad, esta semana, la convalidación de la detención en flagrancia de los investigados hasta el domingo 12 de julio. Pese a dicho antecedente, la magistrada que preside esa judicatura se ha declarado no competente para conocer el caso.



Cabe precisar también que la solicitud de prisión preventiva se formuló antes del vencimiento del plazo legal, por lo que debería recibirse el pedido y programarse con prontitud la audiencia respectiva. Pese a que el pedido se presentó este viernes desde las 5.30 a. m., el Poder Judicial todavía no se pronuncia ni recibe el requerimiento.

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Los implicados, presuntos integrantes de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha, fueron intervenidos en tres campamentos de la localidad de La Pampa junto con armamento militar (carabinas, fusiles, municiones y explosivos) y botellas con mercurio, insumos utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona.

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También habrían operado desde allí para el cobro de cupos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.



Al respecto, fuentes de la FEMA advirtieron que la jueza Margarita Milagros Meléndrez Paulo, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Materia Ambiental de Madre de Dios, se declaró no competente en el caso.

Ante dicho escenario, la FEMA de Madre de Dios apeló dicha medida para que el proceso no se vea afectado, ya que la decisión de la jueza buscaba enviar el caso complejo a un juzgado penal común (Juzgado de Investigación Preparatoria de Inambari-Mazuko). Dicho juzgado, a cargo del magistrado Juan Orlando Flores Mamani, cabe precisar, tampoco ha aceptado revisar el caso.

La decisión de la jueza Meléndrez, notificada el 10 de julio al Ministerio Público, afecta el desarrollo del proceso y no es compatible con la resolución que emitió la magistrada el 7 de julio, fecha en que aprobó el pedido para ampliar la detención en flagrancia de los implicados hasta este domingo 12 de julio.

La FEMA de Madre de Dios ha cumplido, antes del vencimiento del plazo legal, con solicitar este viernes a las 5.30 a. m. su requerimiento de prisión preventiva por 18 meses para los detenidos.

No obstante, la jueza Meléndrez ha enviado el expediente al juzgado penal cuando este nunca fue competente para verlo. De esta manera, exhortaron al Poder Judicial a que acepte la solicitud que busca asegurar la presencia de los investigados, ya que hasta el cierre de este informe no recibe el pedido fiscal.

Corresponde al Poder Judicial recibir el requerimiento y definir pronto la fecha de audiencia sobre la prisión preventiva, así como la competencia de la magistrada antes del vencimiento del plazo de la detención en flagrancia, a fin de evitar que se ordene, de manera irregular, la liberación de los investigados.