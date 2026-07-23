Mininter: Compra de más de 31 mil pistolas cerrará brechas en equipamiento, investigación y tecnología policial

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Frente a los fuertes cuestionamientos que generó la compra directa de 31.045 pistolas Jericho 941 (9x19 mm) para la Policía Nacional del Perú, por un valor de US$29,46 millones, el ministro del Interior José Zapata Morante dijo: “ha orientado su gestión hacia una respuesta basada en la demanda ciudadana, el análisis técnico y la articulación de las capacidades de la PNP”.

“Desde el primer día definimos que debemos trabajar en base a la demanda y no en la oferta”, explicó.

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La compra directa de estas armas generó cuestionamientos debido a que el Estado pagó el 100% por adelantado por armamento que tardará hasta 14 meses en entregarse.

Tras anularse un proceso de licitación internacional previo, el Mininter realizó una contratación directa a través de FAME a la empresa israelí IWI (Israel Weapon Industries).

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El precio por pistola asciende a US$949, mientras que las investigaciones periodísticas señalan que modelos similares oscilan en el mercado entre US$450 y US$600.

Serán fabricadas entre 2026 y 2028. Un primer lote de 2.000 unidades está previsto para octubre, y el saldo se entregará de manera progresiva.

Mientras el ministro del Interior defendió la compra asegurando que responde a una "brecha histórica de equipamiento", la Contraloría y el Congreso han iniciado acciones de control e investigación.

Zapata Morante explicó que la adquisición de 31.045 armas para la PNP responde a un proceso técnico iniciado en marzo del 2025 y no a una decisión improvisada o aislada. El objetivo es dotar a la institución policial de armamento moderno y adecuado para enfrentar una criminalidad que según precisó, ha evolucionado hacia modalidades cada vez más violentas y homicidas.



afirmó: “Esta decisión o este proceso ha sido esencialmente no una decisión improvisada, no es una decisión aislada. Obedece a un análisis de cierre de brechas en nuestra Policía Nacional”.

La compra forma parte de una planificación institucional que busca atender las necesidades reales de la Policía Nacional. sostuvo: “Nuestro trabajo es desde la demanda y no desde la oferta” el titular del Interior, al explicar que las decisiones adoptadas por el sector deben responder a las necesidades operativas identificadas y a los requerimientos concretos de los ciudadanos y de la institución policial.

El ministro explicó que el proceso se inició en 2025, a partir de las inversiones registradas por el Ministerio del Interior y la necesidad de fortalecer un activo considerado estratégico para la seguridad nacional.

Armas más modernas

La adquisición, según el Mininter, permitirá incorporar armas fabricadas durante el periodo 2026–2028, con características modernas y adecuadas para el servicio policial. Entre ellas, se encuentra un peso aproximado de 820 gramos, considerablemente menor al de otros modelos utilizados actualmente.

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La entrega del primer lote está prevista para octubre y, hacia finales de año, se contempla la entrega de aproximadamente 5.000 armas.

Esta adquisición permitirá atender una parte de la brecha existente en el equipamiento de la Policía Nacional. Actualmente, la institución cuenta con aproximadamente 138.000 efectivos y una parte importante requiere mejorar sus condiciones de disponibilidad de armamento para el servicio operativo.

Por ello, el proceso constituye una primera etapa dentro de una estrategia de modernización que deberá continuar en las próximas gestiones, con el propósito de completar progresivamente las necesidades de equipamiento de la institución.

El cierre de brechas en equipamiento forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Mininter para fortalecer la seguridad ciudadana. La respuesta institucional combina el patrullaje preventivo con la investigación criminal, la inteligencia operativa y el análisis criminalístico.



