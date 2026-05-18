Es falso que la expresidenta del Tribunal Constitucional haya pedido votar por terroristas

En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), durante un evento de respaldo a Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). En la grabación, la exmagistrada invita a los asistentes a votar en contra del fujimorismo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El video fue difundido con el mensaje: 'ExTC Marianella Ledesma le pide a los zurdos no votar por el fujimorismo. Tienen que votar por el terrorismo'. Sin embargo, tras revisar la intervención completa de Ledesma, se verificó que en ningún momento hizo referencia ni mencionó de forma directa a algún grupo terrorista.

Publicación falsa difundida en Facebook

Declaraciones ocurrieron durante un evento de respaldo a Delia Espinoza

Las declaraciones de Marianella Ledesma ocurrieron durante un evento denominado 'Acto de Desagravio en Favor de la Dra. Delia Espinoza', realizado el 12 de mayo de 2026 en Lima.

La actividad fue organizada como respuesta a la segunda inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos aprobada por el Pleno del Congreso contra Delia Espinoza, medida que los organizadores calificaron como una 'persecución política'.

El medio de comunicación Ecos Latinos realizó una transmisión en vivo del evento, que tuvo una duración de 2 horas y 5 minutos. Verificador de La República revisó íntegramente la intervención de Marianella Ledesma y constató que, durante los más de siete minutos que duró su participación, la expresidenta del Tribunal Constitucional no hizo ninguna invitación a votar por grupos terroristas ni aludió a estas organizaciones, sino que mostró una postura en contra del fujimorismo y pidió a los presentes no votar por esa opción política en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La intervención completa de Ledesma se puede escuchar en los dos siguientes videos:

Conclusión:

Un video difundido en redes sociales muestra a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, durante un evento de respaldo a Delia Espinoza y circula con el mensaje de que habría pedido votar 'por el terrorismo' en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, la revisión completa de su intervención permitió determinar que la exmagistrada no mencionó ni hizo referencia a grupos terroristas. Sus declaraciones ocurrieron durante el evento 'Acto de Desagravio en Favor de la Dra. Delia Espinoza', realizado el 12 de mayo de 2026 en Lima, donde expresó una postura en contra del fujimorismo e instó a los asistentes a no votar por esa opción política.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.