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Balcázar sobre indulto a Castillo: "Está en estudio, no hay nada concreto todavía"

Durante su visita a la región Arequipa, el presidente José María Balcázar señaló que el indulto al exmandatario Pedro Castillo sigue en curso. Además, indicó que su gobierno priorizará obras regionales hasta el 28 de julio.

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Balcázar sobre indulto a Castillo: "Está en estudio, no hay nada concreto todavía" | Difusión
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El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo continúa en evaluación y que aún no existe una decisión definitiva. Las declaraciones las brindó el último 13 de julio durante su visita oficial a la región Arequipa.

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Antes de participar en la inauguración del puente Virgen de Chapi, en la vía Arequipa-La Joya, el mandatario realizó una parada en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en el centro histórico de la ciudad. Al ser consultado por la prensa local sobre un eventual beneficio para el exmandatario, Balcázar señaló que “está en estudio, no hay nada concreto todavía”.

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Inauguración del puente Virgen de Chapi

El mandatario llegó a la inauguración del puente Virgen de Chapi en compañía de ministros de Estado y algunos gobernadores regionales. La actividad contó con personal policial que limitó el acceso de los periodistas al recinto. Pese a las restricciones, Balcázar declaró que, a pesar del poco tiempo que le queda a su gestión, su administración busca priorizar obras de infraestructura en el interior del país.

El jefe de Estado defendió el presupuesto asignado para la construcción de la vía y aseguró que su impacto será positivo para la conectividad de la región.

"Este puente es caro, pero va a tener multiplicidad de beneficios (…) Tenemos claro qué obras tenemos que hacer en cada región".

Además, el presidente indicó que dispuso la firma de las actas necesarias para garantizar que los trabajos continúen sin interrupciones y ratificó que su gobierno mantendrá la ejecución de proyectos en las regiones hasta el próximo 28 de julio.

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