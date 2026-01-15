HOYSuscripcion LR Focus

Yenifer Paredes pide al Poder Judicial cerrar investigación en su contra por caso Anguía

La cuñada del expresidente Pedro Castillo presentó una solicitud ante el Poder Judicial para que se ordene a la Fiscalía concluir la fase de investigación en su contra por el caso Anguía.

Yenifer Paredes pidió al Poder Judicial cerrar la investigación que afronta por el caso Anguía. Foto: difusión
Yenifer Paredes pidió al Poder Judicial cerrar la investigación que afronta por el caso Anguía. Foto: difusión

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, solicitó al Poder Judicial que ordene el cierre de la investigación fiscal que afronta por el caso Anguía, en el que el Ministerio Público la vincula a una presunta organización criminal dedicada a direccionar obras públicas en Cajamarca. El pedido busca que se declare concluida la etapa de investigación preparatoria, según informó RPP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
La defensa de Paredes presentó un recurso de control de plazo con el argumento de que el tiempo legal de la investigación ya se encuentra vencido y que, por tanto, corresponde que la Fiscalía defina si formula acusación o archiva el caso.

El requerimiento fue admitido por el juzgado y será evaluado en una audiencia virtual fijada para el 28 de enero, a las 11 de la mañana, en la que participarán la Fiscalía, los abogados de los investigados y los demás involucrados en este proceso.

La solicitud no solo alcanza a Yenifer Paredes, sino también a otros procesados en el mismo expediente, entre ellos el exalcalde de Anguía, José Medina, y el empresario Kenny Torres, quienes también piden que se cierre la investigación por exceso de plazo.

¿De qué se trata el caso Anguía?

Según la tesis del Ministerio Público, el caso Anguía involucra a una presunta organización criminal que habría operado desde el entorno familiar y político del entonces presidente Pedro Castillo para direccionar licitaciones de obras públicas en distritos rurales de Cajamarca.

Para la Fiscalía, Yenifer Paredes habría cumplido un rol clave como nexo entre autoridades locales y empresas proveedoras, a fin de facilitar la adjudicación de proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, pese a que se trataba de compañías sin experiencia ni capacidad técnica.

El proceso forma parte de las investigaciones que se siguen contra el entorno cercano del exmandatario y que buscan determinar si existió una estructura articulada para captar recursos del Estado mediante concursos públicos manipulados, bajo la cobertura de programas de saneamiento y obras de infraestructura básica.

