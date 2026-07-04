Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

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Roberto Sánchez, planteó que la derogación de las leyes procrimen y la libertad del expresidente Pedro Castillo sean condiciones para aceptar un diálogo con Keiko Fujimori. Según informó RPP, el exministro señaló que también debe existir una decisión política para esclarecer las muertes en protestas ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023. Las declaraciones las brindó tras arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

"Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre", declaró.

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Sánchez también dejó en claro que mantiene una posición crítica frente a la presidenta electa. "Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada", expresó. Con esa afirmación descartó, por ahora, sumarse a la convocatoria que la futura mandataria busca realizar con distintas fuerzas políticas.

Además, adelantó que promoverá un bloque político para ejercer oposición durante el próximo quinquenio. A su juicio, el país necesita una alternativa que responda a lo que considera una concentración de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. "Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso", afirmó.

Roberto Sánchez insiste en investigar las muertes durante las protestas sociales

Uno de los principales pedidos del dirigente de Juntos por el Perú fue la instalación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales que siguieron al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El exministro sostuvo que ese proceso es indispensable para determinar responsabilidades y atender el reclamo de los familiares de las víctimas.

En ese sentido, remarcó que no basta con una convocatoria al diálogo si antes no existe un compromiso para esclarecer esos hechos. Para Sánchez, la investigación de los fallecidos constituye una demanda pendiente que el Estado debe atender antes de abrir una nueva etapa política.

El excandidato presidencial vinculó ese pedido con la necesidad de revisar el paquete de normas que calificó como leyes procrimen, al considerar que afectan la lucha contra la impunidad y debilitan el sistema de justicia.

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Sánchez cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori por parte del JNE

Horas antes de sus declaraciones en Lima, Roberto Sánchez criticó desde Juliaca la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. El dirigente aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados cuando aún estaba pendiente una apelación presentada por Juntos por el Perú respecto a las actas de votación del extranjero.

Según explicó, el reglamento electoral establece un plazo para resolver ese tipo de recursos antes de concluir el proceso. Por ello, afirmó que la proclamación no respetó el procedimiento previsto y cuestionó la actuación de las autoridades electorales.

"¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley", declaró. Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno "nace ilegítimo" y consideró que no cuenta con respaldo en buena parte del país.