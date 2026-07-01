Se complica el caso de Manuel Adorni con reporte de millones gastados y declaraciones de funcionarios en su contra

Empleados de la Vocería Presidencial confirmaron haber hecho compras para Adorni, lo que sumado a irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Foto: AFP.

Empleados de la Vocería Presidencial confirmaron haber hecho compras para Adorni, lo que sumado a irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Foto: AFP.

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El panorama del exjefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, se torna cada vez más complicado. De acuerdo con la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario registró consumos con tarjeta de crédito por encima de su sueldo como integrante del gobierno de Javier Milei, por exactamente 139.110.716,6 pesos argentinos.

Los cálculos fueron realizados por los investigadores del caso, quienes tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y hallaron un llamativo contraste con la línea de ingreso oficial. Cabe indicar que Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines del 2025 y luego aumentó a 7,6 millones.

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A esto se suman las declaraciones de empleados de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis y Luis Enrique Aluju, quienes atestiguaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Tanto la secretaria privada de la Vocería como el coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace habrían hecho compras para Adorni, presuntamente para ocultar gastos millonarios.

Este proceso se convirtió en el más mediático en torno a la reciente administración. El problema comenzó en marzo, cuando se supo que la esposa de Adorni viajó en el avión presidencial con destino a Nueva York, en el marco de la ejecución de 'Argentina Week', y terminó por causar la renuncia del exfuncionario, una de las figuras más representativas del entorno de Milei.

Los movimientos de Manuel Adorni

Según reportan medios locales, la Justicia argentina logró acceder a esta información tras el levantamiento del secreto bancario del entonces funcionario. Estos datos preliminares aún son analizados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal) y podrían derivar en el pedido de una justificación patrimonial por parte de la fiscalía.

Ante la necesidad de un mayor esclarecimiento, existe la posibilidad de citar a declaración indagatoria al exjefe de Gabinete, pero esto debe ser decidido por el juez del caso, Ariel Lijo.

Además, Clarín recuerda que en Comodoro Py tienen bajo estudio las declaraciones patrimoniales del funcionario y la documentación que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA): 22 informes que buscan esclarecer el patrimonio de Adorni, que ahora muestra una fortuna más ajustada a los movimientos declarados.

Tras haber omitido por años la tenencia de dólares y, en el período fiscal del 2024, la compra de una propiedad, la rectificación de su declaración presenta dos cifras en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción: 61.018.251 pesos como patrimonio en 2023 y 107.894.811 pesos en 2024. Ahora, la base de la que se parte en la última declaración jurada es de 622.646.891,98 pesos.

Así, el patrimonio correspondiente al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre del 2025 arroja una cifra final de 944.575.052 pesos.

¿Funcionarios le prestaron tarjetas de crédito?

Antes de las declaraciones de Gisela Kocsis y Luis Enrique Aluju, Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería, admitió en los tribunales de Comodoro Py haberle prestado su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer por 2.185.000 pesos.

Kocsis facturó a su nombre, el 2 de junio del 2025, una compra de 8.183.303 pesos en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni y que estos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Por su parte, Aluju le habría prestado al funcionario dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron 1.831.795 pesos cada uno.